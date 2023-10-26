Фитнес и здоровье
15:29, 26 октября 2023
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Признаки того, что у вас сезонное расстройство настроения

Их назвал фармацевт

Многие люди в холодное время года сталкиваются с сезонным аффективным расстройством. Оно известно также как «зимняя депрессия».

Признаки того, что у вас сезонное расстройство настроения
© MedlinePlus

Фармацевт Аббас Канани от имени Chemist Click UK рассказал, по каким признакам можно понять, что у вас сезонное аффективное расстройство (или сезонная депрессия).

Обращайте внимание на такие симптомы, как постоянное плохое настроение, невозможность получать удовольствие от жизни, потеря интереса к повседневной деятельности, раздражительность, чувство отчаяния, вины, ощущение себя никчёмным, недостаток энергии, трудности с подъёмом по утрам, сонливость в течение дня, более долгий сон (чем обычно), увеличение веса, тяга к углеводам, трудности с фокусировкой внимания, снижение полового влечения.

Признаки того, что у вас сезонное расстройство настроения
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Одна из причин развития сезонного аффективного расстройства - это увеличение выработки мелатонина в мозгу. Подобное происходит в тёмное время суток, а дни осенью и зимой становятся короткими.

Чтобы избежать всего этого, старайтесь как можно больше времени проводить днём на улице или попробуйте светотерапию.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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