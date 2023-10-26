Признаки того, что у вас сезонное расстройство настроения

Фармацевт Аббас Канани от имени Chemist Click UK рассказал, по каким признакам можно понять, что у вас сезонное аффективное расстройство (или сезонная депрессия).

Обращайте внимание на такие симптомы, как постоянное плохое настроение, невозможность получать удовольствие от жизни, потеря интереса к повседневной деятельности, раздражительность, чувство отчаяния, вины, ощущение себя никчёмным, недостаток энергии, трудности с подъёмом по утрам, сонливость в течение дня, более долгий сон (чем обычно), увеличение веса, тяга к углеводам, трудности с фокусировкой внимания, снижение полового влечения.