Пять факторов, которые вызывают синдром беспокойных ног

Точная причина возникновения синдрома беспокойных ног учёным неизвестна. Однако учёные считают, что с этим синдромом может быть связаны: генетика (иногда синдром беспокойных ног передаётся по наследству, особенно если он возникает до 40 лет), дисбаланс дофамина, беременность (он поражает примерно 20% всех беременных женщин), недостаток железа.

Существует ещё пять факторов, которые могут привести к синдрому беспокойных ног.

Лекарства. Усугубить проявление синдрома беспокойных ног могут безрецептурные антигистаминные препараты, лекарства от простуды и аллергии (в том числе Бенадрил, Тайленол PM или NyQuil), антидепрессанты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (флуоксетин и сертралин), препараты от тошноты (Антиверт, Фенерган, Бонин).

Длительное сидение. Старайтесь не смотреть фильмы и не читать в постели. Если же у вас работа сидячая, то хоть какое-то время в течение дня выполняйте дела стоя.