Пять факторов, которые вызывают синдром беспокойных ног

Пять факторов, которые вызывают синдром беспокойных ногПроверьте себя
Сталкивались ли вы с мурашками на ногах, постоянной необходимостью двигать ногами с наступлением вечера? Тогда у вас, скорее всего, синдром беспокойных ног. Есть несколько факторов, которые могут вызвать это состояние.
Точная причина возникновения синдрома беспокойных ног учёным неизвестна. Однако учёные считают, что с этим синдромом может быть связаны: генетика (иногда синдром беспокойных ног передаётся по наследству, особенно если он возникает до 40 лет), дисбаланс дофамина, беременность (он поражает примерно 20% всех беременных женщин), недостаток железа.
Существует ещё пять факторов, которые могут привести к синдрому беспокойных ног.
Лекарства. Усугубить проявление синдрома беспокойных ног могут безрецептурные антигистаминные препараты, лекарства от простуды и аллергии (в том числе Бенадрил, Тайленол PM или NyQuil), антидепрессанты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (флуоксетин и сертралин), препараты от тошноты (Антиверт, Фенерган, Бонин).
Длительное сидение. Старайтесь не смотреть фильмы и не читать в постели. Если же у вас работа сидячая, то хоть какое-то время в течение дня выполняйте дела стоя.
Дефицит железа. Исследования показывают, что у людей с синдромом беспокойных ног уровень железа ниже. Также обострение синдрома может вызвать недостаток магния, витамина В6.
Беременность. Около 20% беременных сталкиваются с синдромом беспокойных ног. Обычно он возникает в последнем триместре, но чаще всего все симптомы проходят в течение месяца после родов.
Алкоголь и кофеин. Они могут усугубить проявление синдрома беспокойных ног, так как они нарушают нормальный режим сна.
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