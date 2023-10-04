Пять лучших физических упражнений для похудения

HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка). Подобные тренировки быстро увеличивают частоту сердечных сокращений и эффективно сжигают больше калорий за меньшее количество времени. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале BMJ Open Sport & Practice Medicine, HIIT-тренировки могут быть полезны для похудения и улучшения здоровья сердца. Популярное упражнение, входящее в эти тренировки, - бёрпи.

Прыжки на скакалке. Всего за 12 недель, как показало одно исследование, у людей, которые прыгали на скакалке, значительно снизился вес.

Тяга бедра со штангой. Исследования демонстрируют, что тяга бедра задействует ягодицы больше, чем тановая тяга с шестигранным грифом. А ещё научно доказано, что тяга бедра могут повысить производительность в спринте.

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