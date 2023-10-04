Пять лучших физических упражнений для похудения

Пять лучших физических упражнений для похуденияОни помогут быстро сбросить вес
В Интернете можно найти много разных способов избавиться от лишнего веса. Но действительно эффективными из них будут те, что доказаны наукой. Вот какие упражнения вам лучше всего выполнять, если вы хотите сбросить несколько килограммов.
Спринт. Исследование, опубликованное в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, показало, что спринтерские интервальные тренировки - это отличный инструмент для быстрого снижения веса. У молодых здоровых женщин после таких тренировок значительно уменьшилось количество жира в организме и окружность талии.
Приседания со штангой на спине. Научно доказано, что это упражнение эффективно снижает процент жира в организме, особенно по сравнению с приседаниями с собственным весом.
HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка). Подобные тренировки быстро увеличивают частоту сердечных сокращений и эффективно сжигают больше калорий за меньшее количество времени. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале BMJ Open Sport & Practice Medicine, HIIT-тренировки могут быть полезны для похудения и улучшения здоровья сердца. Популярное упражнение, входящее в эти тренировки, - бёрпи.
Прыжки на скакалке. Всего за 12 недель, как показало одно исследование, у людей, которые прыгали на скакалке, значительно снизился вес.
Тяга бедра со штангой. Исследования демонстрируют, что тяга бедра задействует ягодицы больше, чем тановая тяга с шестигранным грифом. А ещё научно доказано, что тяга бедра могут повысить производительность в спринте.
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