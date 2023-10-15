Пять осенних и зимних продуктов, которые улучшат настроение

Результаты исследования 2021 года показали, что люди, в рационе которых было много газированных напитков, искусственных соков и других некачественных продуктов, на 39% чаще сталкивались с серьёзными депрессивными эпизодами, чем те, чей рацион был наполнен продуктами, богатыми питательными веществами.

Вот какая пища в холодную погоду улучшит ваше настроение.

Брюссельская капуста. Она богата фолиевой кислотой, которая помогает мозгу регулировать настроение. Исследования показали, что это вещество полезно для людей, страдающих депрессией.

Гранаты. В них много антиоксидантов. Одна обзора статья также показала, что гранаты содержат полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Воспаление - одна из главных причин развития тревоги, депрессии и других проблем с психикой.