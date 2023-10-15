Фитнес и здоровье
11:38, 15 октября 2023
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Пять осенних и зимних продуктов, которые улучшат настроение

Они также облегчают симптомы депрессии

Между нездоровым питанием и депрессией, безусловно, существует связь. Но употребление определённых продуктов может облегчить это состояние у некоторых людей.

Пять осенних и зимних продуктов, которые улучшат настроение
© Nataša Mandić

Результаты исследования 2021 года показали, что люди, в рационе которых было много газированных напитков, искусственных соков и других некачественных продуктов, на 39% чаще сталкивались с серьёзными депрессивными эпизодами, чем те, чей рацион был наполнен продуктами, богатыми питательными веществами.

Вот какая пища в холодную погоду улучшит ваше настроение.

Брюссельская капуста. Она богата фолиевой кислотой, которая помогает мозгу регулировать настроение. Исследования показали, что это вещество полезно для людей, страдающих депрессией.

Гранаты. В них много антиоксидантов. Одна обзора статья также показала, что гранаты содержат полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами. Воспаление - одна из главных причин развития тревоги, депрессии и других проблем с психикой.

Пять осенних и зимних продуктов, которые улучшат настроение
© Masterfile

Блюда из тыквы. Эти продукты могут похвастаться высоким содержанием магния. Магний же связан с более низким риском депрессивных симптомов и расстройств. Вы можете есть тыквенные семечки, тыквенное пюре.

Сладкий картофель. В нём содержится в том числе витамин С. Научно доказано, что витамин С может дать большое количество преимуществ для психического здоровья. Он уменьшает воспаление и предотвращает развитие депрессии.

Зимняя тыква. Она бывает разных видов: например, желудевая тыква, мускатная тыква, тыква-спагетти. В каждой из них - много витамина B6, который благотворно влияет на настроение. Также одно исследование показало, что низкое потребление этого витамина связано с более высоким риском возникновения депрессии средии более чем 3300 женщин.

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