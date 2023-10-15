Пять причин, по которым с возрастом становится труднее похудеть

Пять причин, по которым с возрастом становится труднее похудетьИх перечислили эксперты по питанию
Со временем наше тело меняется. К сожалению, сбросить вес людям старшего возраста тоже сложнее, чем молодым. И вот почему.
Гормональные изменения. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, основатель и директор Real Nutrition, отметила, что это касается и мужчин, и женщин. У женщин во время менопаузы снижается уровень эстрогена, а это связано с увеличением количества брюшного жира. Мужчины при этом испытывают падение уровня тестостерона, который регулирует распределение жира, мышечную силу и мышечную массу. Также с возрастом у представителей обоих полов может снижаться уровень гормонов роста, что замедляет метаболизм в состоянии покоя.
Изменения в режиме сна. С возрастом вам может требоваться больше времени, чтобы заснуть. Также вы можете часто просыпаться ночью или вставать слишком рано. Когда сна не хватает уровень гормона голода грелина повышается, и это приводит к увеличению потребления пищи или к выбору нездоровой еды.
Возрастная потеря мышечной массы. После 30 лет человек естественным образом начинает терять мышечную массу. Исследования показывают, что она может уменьшаться на 3-8% каждые 10 лет после достижения 30-летнего возраста. И этот процент становится ещё выше, когда вам исполняется 60. В результате количество калорий, которое вы сжигаете во время отдыха, тоже уменьшается.
Меньше движения. К этому может привести потеря мышечной массы, снижение мышечной силы и выносливости. Помогают в этом случае силовые тренировки.
Замедление метаболизма. Об этом говорит Лиза Янг, доктор философии, доктор медицинских наук, диетолог с частной практикой. Для решения этой проблемы она советует контролировать размер порций во время еды.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.