Пять причин, по которым с возрастом становится труднее похудеть

Гормональные изменения. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, основатель и директор Real Nutrition, отметила, что это касается и мужчин, и женщин. У женщин во время менопаузы снижается уровень эстрогена, а это связано с увеличением количества брюшного жира. Мужчины при этом испытывают падение уровня тестостерона, который регулирует распределение жира, мышечную силу и мышечную массу. Также с возрастом у представителей обоих полов может снижаться уровень гормонов роста, что замедляет метаболизм в состоянии покоя.

Изменения в режиме сна. С возрастом вам может требоваться больше времени, чтобы заснуть. Также вы можете часто просыпаться ночью или вставать слишком рано. Когда сна не хватает уровень гормона голода грелина повышается, и это приводит к увеличению потребления пищи или к выбору нездоровой еды.

Возрастная потеря мышечной массы. После 30 лет человек естественным образом начинает терять мышечную массу. Исследования показывают, что она может уменьшаться на 3-8% каждые 10 лет после достижения 30-летнего возраста. И этот процент становится ещё выше, когда вам исполняется 60. В результате количество калорий, которое вы сжигаете во время отдыха, тоже уменьшается.