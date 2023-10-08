Пять причин, по которым вы постоянно чувствуете сонливость

Пять причин, по которым вы постоянно чувствуете сонливостьПроверьте себя
Научно доказано, что сонливость в дневное время снижает производительность и увеличивает вероятность возникновения несчастных случаев. Об этом говорит Джейкоб Тейтельбаум, доктор медицинских наук, сертифицированный терапевт.
По данным клиники Майо, постоянная усталость может плохо повлиять на общее состояние здоровья. В том числе на иммунную систему, увеличивая вероятность развития инфекционных заболеваний, ожирения, диабета, болезней сердца.
Вот пять возможных причин, по которым вы постоянно можете ощущать сонливость.
Отсутствие качественного сна. Клиника Майо отмечает, что взрослым нужно спать семь часов или больше каждую ночь. Один из способов улучшить качество сна - соблюдать правила гигиены сна. Они включают создание и соблюдение режима сна, отказ от цифровых устройств, еды, алкоголя перед сном, активность в течение дня.
Расстройство сна. Доктор Тейтельбаум отмечает, что если вы не чувствуете себя отдохнувшим после сна, то это может указывать на расстройство сна. Среди распространённых нарушений сна - апноэ во сне, нарколепсия, синдром беспокойных ног.
Определённые проблемы со здоровьем. Сонливость в дневное время могут вызывать такие проблемы со здоровьем, как фибромиалгия, болезни щитовидной железы, синдром хронической усталости, болезнь почек, анемия, волчанка, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, рак, хроническая боль, ожирение, проблемы с психикой, в том числе депрессия, тревога, шизофрения.
Недостаток питательных веществ. Усталость и слабость появляется из-за дефицита магния, синдром беспокойных ног - из-за недостатка железа, дневная сонливость и снижение уровня энергии - из-за дефицита витамина D, истощение и усталость - из-за недостатка витамина B12.
Некоторые лекарства. Повлиять на дневную сонливость могут антигистаминные препараты, некоторые антидепрессанты, нейролептики, некоторые лекарства для снижения артериального давления, противотревожные препараты, обезболивающие.
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