Пять причин, по которым вы постоянно чувствуете сонливость

По данным клиники Майо, постоянная усталость может плохо повлиять на общее состояние здоровья. В том числе на иммунную систему, увеличивая вероятность развития инфекционных заболеваний, ожирения, диабета, болезней сердца.

Вот пять возможных причин, по которым вы постоянно можете ощущать сонливость.

Отсутствие качественного сна. Клиника Майо отмечает, что взрослым нужно спать семь часов или больше каждую ночь. Один из способов улучшить качество сна - соблюдать правила гигиены сна. Они включают создание и соблюдение режима сна, отказ от цифровых устройств, еды, алкоголя перед сном, активность в течение дня.

Расстройство сна. Доктор Тейтельбаум отмечает, что если вы не чувствуете себя отдохнувшим после сна, то это может указывать на расстройство сна. Среди распространённых нарушений сна - апноэ во сне, нарколепсия, синдром беспокойных ног.