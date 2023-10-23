Пять признаков недостатка витамина В12: их легко принять за деменцию

Симптомы дефицита витамина В12 проявляются очень медленно. Поэтому вы долгое время можете даже не подозревать, что вам не хватает этого витамина.

В12 необходим для правильной работы мозга. Некоторые наиболее серьёзные признаки нехватки витамина В12 можно принять за старческое слабоумие. Среди этих признаков - нарушение мышления и процесса принятия решений, изменения в поведении, ухудшение способности думать и решать проблемы, депрессия, нарушения зрения.

Иногда недостаток В12 связывают с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, депрессией, психозом, рассеянным склерозом.

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