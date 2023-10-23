Пять признаков недостатка витамина В12: их легко принять за деменцию

Пять признаков недостатка витамина В12: их легко принять за деменциюПроверьте себя
У людей старше 60 лет больше шансов столкнуться как с дефицитом витамина В12, так и со старческим слабоумием. Вот о каких симптомах нехватки этого витаминами вам стоит знать.
Витамин В12 жизненно важен для организма человека, а недостаток этого вещества может иметь серьёзные последствия для здоровья. Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox отметила, что В12 не вырабатывается в нашем организме, поэтому он обязательно должен поступать с пищей. Содержится он в молочных продуктах, яйцах, рыбе, птице, красном мясе. Некоторые хлопья для завтрака также обогащены витамином В12.
Симптомы дефицита витамина В12 проявляются очень медленно. Поэтому вы долгое время можете даже не подозревать, что вам не хватает этого витамина.
В12 необходим для правильной работы мозга. Некоторые наиболее серьёзные признаки нехватки витамина В12 можно принять за старческое слабоумие. Среди этих признаков - нарушение мышления и процесса принятия решений, изменения в поведении, ухудшение способности думать и решать проблемы, депрессия, нарушения зрения.
Иногда недостаток В12 связывают с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, депрессией, психозом, рассеянным склерозом.
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