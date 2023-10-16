Фитнес и здоровье
15:02, 16 октября 2023
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Пять продуктов, которые защитят от болезней сердца

Среди них - шоколад

Предотвратить развитие хронических проблем со здоровьем можно с помощью здорового питания. Вот что конкретно вам нужно есть, чтобы сердце работало хорошо долгие годы.

Пять продуктов, которые защитят от болезней сердца
© Comanche County Memorial Hospital

От сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, ежегодно умирают миллионы людей во всём мире. Клаудия Ле Фёвр, диетолог из Голдстера, назвала пять продуктов питания, которые сохранят ваше сердце здоровым.

Тёмный шоколад. В его состав входят флавоноиды, которые снижают кровяное давление и уменьшают воспаление. Ищите шоколад с содержанием какао более 85%.

Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, за счёт чего у человека снижается уровень холестерина. Хороший способ добавить овсянку в рацион - есть её на завтрак.

Пять продуктов, которые защитят от болезней сердца
© Healthline

Фасоль. Она считается отличным источником клетчатки, которая снижает показатели холестерина. Даже банка печёной фасоли может быть полезной, если в ней мало сахара и соли.

Зелёные овощи. В брокколи, капусте, шпинате содержатся мощные антиоксиданты. Они тоже поддерживают здоровье сердца.

Орехи. Они полны витаминов и полезных жиров.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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