Пять продуктов, которые защитят от болезней сердца

От сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, ежегодно умирают миллионы людей во всём мире. Клаудия Ле Фёвр, диетолог из Голдстера, назвала пять продуктов питания, которые сохранят ваше сердце здоровым.

Тёмный шоколад. В его состав входят флавоноиды, которые снижают кровяное давление и уменьшают воспаление. Ищите шоколад с содержанием какао более 85%.

Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, за счёт чего у человека снижается уровень холестерина. Хороший способ добавить овсянку в рацион - есть её на завтрак.