Пять продуктов, которые защитят от болезней сердца

Пять продуктов, которые защитят от болезней сердцаСреди них - шоколад
Предотвратить развитие хронических проблем со здоровьем можно с помощью здорового питания. Вот что конкретно вам нужно есть, чтобы сердце работало хорошо долгие годы.
От сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, ежегодно умирают миллионы людей во всём мире. Клаудия Ле Фёвр, диетолог из Голдстера, назвала пять продуктов питания, которые сохранят ваше сердце здоровым.
Тёмный шоколад. В его состав входят флавоноиды, которые снижают кровяное давление и уменьшают воспаление. Ищите шоколад с содержанием какао более 85%.
Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, за счёт чего у человека снижается уровень холестерина. Хороший способ добавить овсянку в рацион - есть её на завтрак.
Фасоль. Она считается отличным источником клетчатки, которая снижает показатели холестерина. Даже банка печёной фасоли может быть полезной, если в ней мало сахара и соли.
Зелёные овощи. В брокколи, капусте, шпинате содержатся мощные антиоксиданты. Они тоже поддерживают здоровье сердца.
Орехи. Они полны витаминов и полезных жиров.
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