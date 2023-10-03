Пять ранних признаков деменции, которые возникают после 50 лет

Пять ранних признаков деменции, которые возникают после 50 летПроверьте себя и своих близких
Часто деменция воспринимается как болезнь, при которой у человека ухудшается память. Но в действительности у людей со старческим слабоумием может меняться и поведение.
Когда изменения в работе мозга и поведении человека не мешают его функциональной независимости, их называют лёгкими когнитивными нарушениями и лёгкими поведенческими нарушениями. Они могут возникать вместе, но у 1/3 людей с болезнью Альцгеймера поведенческие изменения предшествуют снижению когнитивных функций.
Вот пять изменений в поведении у людей старше 50 лет, которые могут быть признаками деменции.
Апатия. Человек может потерять интерес к друзьям, семье, любимым занятиям. Возникает ощущение, будто его уже ничего не волнует.
Аффективная дисрегуляция. Человек может стать грустным, у него может постоянно меняться настроение. Кроме того, он может тревожиться или беспокоиться по поводу каких-нибудь бытовых и привычных вещей.
Отсутствие контроля над импульсами. В результате человек может стать агрессивным, раздражительным. Он также может легко расстраиваться, постоянно настаивать на своём и не принимать чужие точки зрения. Иногда люди начинают играть в азартные игры, воровать в магазинах, злоупотреблять алкоголем или курением табака.
Социальная неприемлемость. Другими словами, человек с трудом будет соблюдать социальные нормы при взаимодействии с другими.
Аномальное восприятие или странные мысли. Люди могут с подозрением относиться к окружающим, разговаривать с воображаемыми людьми, вести себя так, как будто видят вещи, которых на самом деле нет.
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