Пять ранних признаков деменции, которые возникают после 50 лет

Когда изменения в работе мозга и поведении человека не мешают его функциональной независимости, их называют лёгкими когнитивными нарушениями и лёгкими поведенческими нарушениями. Они могут возникать вместе, но у 1/3 людей с болезнью Альцгеймера поведенческие изменения предшествуют снижению когнитивных функций.

Вот пять изменений в поведении у людей старше 50 лет, которые могут быть признаками деменции.

Апатия. Человек может потерять интерес к друзьям, семье, любимым занятиям. Возникает ощущение, будто его уже ничего не волнует.

Аффективная дисрегуляция. Человек может стать грустным, у него может постоянно меняться настроение. Кроме того, он может тревожиться или беспокоиться по поводу каких-нибудь бытовых и привычных вещей.