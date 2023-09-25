Фитнес и здоровье
16:17, 25 сентября 2023
1 мин.

Пять ранних признаков рака желудка: они могут быть неочевидными

О них очень важно знать

Некоторые ранние симптомы рака могут быть ошибочно приняты за другие проблемы со здоровьем. Например, камни в желчном пузыре или кислотный рефлюкс. Об этом предупредил врач.

Пять ранних признаков рака желудка: они могут быть неочевидными
© Kaizen

Существует более 200 видов рака. Симптомы каждой его разновидности зависят от области, которую поражает болезнь, и от того, насколько она серьёзна.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox отметила, что ежегодно в Великобритании от рака желудка умирают 4200 человек. При этом его часто диагностируют поздно.

Пять ранних признаков рака желудка: они могут быть неочевидными
© The Royal Marsden

Ранние симптомы рака желудка часто проявляются слабо. Они могут включать вздутие живота или ощущение наполненности желудка после еды, кислотный рефлюкс, боль в животе, газы в животе, трудности с глотанием.

Также по мере развития этот вид рака может себя проявлять через потерю аппетита, тошноту и рвоту, похудение, чёрный стул.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.