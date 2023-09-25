Пять ранних признаков рака желудка: они могут быть неочевидными

Существует более 200 видов рака. Симптомы каждой его разновидности зависят от области, которую поражает болезнь, и от того, насколько она серьёзна.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox отметила, что ежегодно в Великобритании от рака желудка умирают 4200 человек. При этом его часто диагностируют поздно.