Пять ранних признаков рака желудка: они могут быть неочевидными

Пять ранних признаков рака желудка: они могут быть неочевиднымиО них очень важно знать
Некоторые ранние симптомы рака могут быть ошибочно приняты за другие проблемы со здоровьем. Например, камни в желчном пузыре или кислотный рефлюкс. Об этом предупредил врач.
Существует более 200 видов рака. Симптомы каждой его разновидности зависят от области, которую поражает болезнь, и от того, насколько она серьёзна.
Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox отметила, что ежегодно в Великобритании от рака желудка умирают 4200 человек. При этом его часто диагностируют поздно.
Ранние симптомы рака желудка часто проявляются слабо. Они могут включать вздутие живота или ощущение наполненности желудка после еды, кислотный рефлюкс, боль в животе, газы в животе, трудности с глотанием.
Также по мере развития этот вид рака может себя проявлять через потерю аппетита, тошноту и рвоту, похудение, чёрный стул.
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