Пять самых полезных для здоровья видов мяса

Постный говяжий фарш. Порция в 85 г включает в себя 184 ккал, 10 г жиров (4 г насыщенных жиров), 22 г белка. В говядине содержатся вещества, которые помогают поддерживать иммунитет, энергетический обмен.

Сардины. В одной банке на 106 г (3,75 унции) содержится 191 ккал, 10,5 г жира (1,4 г насыщенных жиров), 282 мг натрия, 22,6 г белка. Всё это нужно для крепких костей и здоровой кожи, снижения вероятности развития болезней сердца, улучшения функции кровеносных сосудов.

Треска. Из одной порции в 85 г вы получите 90 ккал, 0,7 г жира (0,1 г насыщенных жиров), 66 мг натрия, 19 г белка. Треска станет отличной альтернативой лососю или сардинам.

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