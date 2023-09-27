Фитнес и здоровье
11:31, 27 сентября 2023
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Пять самых полезных для здоровья видов мяса

Они помогут вам получать больше белка

Если вы хотите нарастить мышечную массу или сохранить мышцы при похудении, то полезно будет есть больше белка каждый день. Диетологи для этого рекомендуют добавлять в рацион продукты животного происхождения.

Пять самых полезных для здоровья видов мяса
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Свиная корейка. Порция массой 85 г содержит 163 ккал, 7,5 г жиров (2,4 г насыщенных жиров), 39 мг натрия, 22 г белка, 0 г углеводов. Это мясо считается отличным источником витаминов группы В, в том числе тиамина, ниацина, витамина B6 и B12. Эти витамины нужны организму для производства энергии и других важных процессов.

Лосось. В 85-граммовой порции лосося - 155 ккал, 7 г жиров (1 г насыщенных жиров), 47 мг натрия, 21,6 г белка. Также эта рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца, кожи, суставов, обладают противовоспалительными свойствами, полезны при депрессии.

Пять самых полезных для здоровья видов мяса
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Постный говяжий фарш. Порция в 85 г включает в себя 184 ккал, 10 г жиров (4 г насыщенных жиров), 22 г белка. В говядине содержатся вещества, которые помогают поддерживать иммунитет, энергетический обмен.

Сардины. В одной банке на 106 г (3,75 унции) содержится 191 ккал, 10,5 г жира (1,4 г насыщенных жиров), 282 мг натрия, 22,6 г белка. Всё это нужно для крепких костей и здоровой кожи, снижения вероятности развития болезней сердца, улучшения функции кровеносных сосудов.

Треска. Из одной порции в 85 г вы получите 90 ккал, 0,7 г жира (0,1 г насыщенных жиров), 66 мг натрия, 19 г белка. Треска станет отличной альтернативой лососю или сардинам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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