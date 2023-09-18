Пять симптомов болезни печени: их можно заметить на лице

Врач посоветовал при этом обращать внимание на пять признаков на лице. Среди них - желтуха (жёлтая кожа и жёлтые белки глаз), покраснение кожи, розацеа, мелкие нити вен, восковой вид кожи. Эти симптомы возникают, когда печень уже начинает отказывать.

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