Пять симптомов болезни печени: их можно заметить на лице

Пять симптомов болезни печени: их можно заметить на лицеПроверьте себя
Если вы обнаружите у себя симптомы жировой болезни печени на ранних стадиях, то это значительно облегчит её лечение. Вот на какие признаки нужно обращать внимание.
Доктор Ромеш Ангунавела, консультант-офтальмохирург и соучредитель OCL Vision, назвал пять предупреждающих симптомов жировой болезни печени. Все они появляются на лице человека.
Неалкогольная жировая болезнь печени обычно никак себя особо не проявляет на ранних стадиях. Симптомы этой болезни могут возникнуть, когда печень уже начинает отказывать.
Врач посоветовал при этом обращать внимание на пять признаков на лице. Среди них - желтуха (жёлтая кожа и жёлтые белки глаз), покраснение кожи, розацеа, мелкие нити вен, восковой вид кожи. Эти симптомы возникают, когда печень уже начинает отказывать.
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