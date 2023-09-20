Пять способов оставаться продуктивным при депрессии

Пять способов оставаться продуктивным при депрессииПопробуйте воспользоваться этими советами
Иногда депрессия может помешать выполнять даже самые простые задачи. Часто это состояние сопровождается ощущением усталости, отсутствием мотивации, трудностями с засыпанием. Но есть простые способы справиться с этим.
Доктор Элспет Ричи, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии Вашингтонского больничного центра MedStar в Вашингтоне, округ Колумбия, дала несколько советов тем, кому тяжело справляться с повседневными делами из-за депрессии.
Разбейте задачи на более мелкие части. Например, попробуйте вымыть волосы в один день, а уложить их - на следующий. То же самое касается макияжа: выберите какой-то один продукт, которым будете пользоваться постоянно, а остальные отложите для особых случаев.
Спросите своего лечащего врача о корректировке приёма лекарств. Если вы принимаете антидепрессант рано утром и чувствуете себя сонным весь день, то узнайте у врача, можно ли принимать этот препарат ближе к вечеру. Также спросите, есть ли возможность подкорректировать дозу лекарства.
Попросите помощи у друзей и семьи. Возможно, кто-то из родственников или друзей мог бы вам купить продукты.
Продумывайте всё заранее, когда это возможно. Вечером подумайте, что вас ждёт на следующий день, и как можно лучше подготовьтесь к нему. Возможно, имеет смысл даже составить расписание на неделю.
Гуляйте на солнце. Научно доказано, что естественный солнечный свет может зарядить энергией и улучшить настроение. В том числе и у людей с депрессией. Во время прогулки, кроме того, высвобождаются эндорфины, которые улучшают самочувствие.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.