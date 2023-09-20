Пять способов оставаться продуктивным при депрессии

Попросите помощи у друзей и семьи. Возможно, кто-то из родственников или друзей мог бы вам купить продукты.

Продумывайте всё заранее, когда это возможно. Вечером подумайте, что вас ждёт на следующий день, и как можно лучше подготовьтесь к нему. Возможно, имеет смысл даже составить расписание на неделю.

Гуляйте на солнце. Научно доказано, что естественный солнечный свет может зарядить энергией и улучшить настроение. В том числе и у людей с депрессией. Во время прогулки, кроме того, высвобождаются эндорфины, которые улучшают самочувствие.

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