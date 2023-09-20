Фитнес и здоровье
10:03, 20 сентября 2023
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Пять способов оставаться продуктивным при депрессии

Попробуйте воспользоваться этими советами

Иногда депрессия может помешать выполнять даже самые простые задачи. Часто это состояние сопровождается ощущением усталости, отсутствием мотивации, трудностями с засыпанием. Но есть простые способы справиться с этим.

Пять способов оставаться продуктивным при депрессии
© Everyday Power

Доктор Элспет Ричи, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии Вашингтонского больничного центра MedStar в Вашингтоне, округ Колумбия, дала несколько советов тем, кому тяжело справляться с повседневными делами из-за депрессии.

Разбейте задачи на более мелкие части. Например, попробуйте вымыть волосы в один день, а уложить их - на следующий. То же самое касается макияжа: выберите какой-то один продукт, которым будете пользоваться постоянно, а остальные отложите для особых случаев.

Спросите своего лечащего врача о корректировке приёма лекарств. Если вы принимаете антидепрессант рано утром и чувствуете себя сонным весь день, то узнайте у врача, можно ли принимать этот препарат ближе к вечеру. Также спросите, есть ли возможность подкорректировать дозу лекарства.

Пять способов оставаться продуктивным при депрессии
© iStock

Попросите помощи у друзей и семьи. Возможно, кто-то из родственников или друзей мог бы вам купить продукты.

Продумывайте всё заранее, когда это возможно. Вечером подумайте, что вас ждёт на следующий день, и как можно лучше подготовьтесь к нему. Возможно, имеет смысл даже составить расписание на неделю.

Гуляйте на солнце. Научно доказано, что естественный солнечный свет может зарядить энергией и улучшить настроение. В том числе и у людей с депрессией. Во время прогулки, кроме того, высвобождаются эндорфины, которые улучшают самочувствие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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