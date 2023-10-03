Пять способов сохранить здоровье мозга на долгие годы

Пять способов сохранить здоровье мозга на долгие годыОбраз жизни играет в этом очень важную роль
Появляется всё больше доказательств, что на скорость ухудшения когнитивных функций влияет образ жизни человека. Вот какие действия помогут сохранить мозг молодым, согласно науке.
Ешьте минимально обработанные растительные продукты. Известно, что средиземноморская диета помогает замедлить возрастную когнитивную дисфункцию и, возможно, отсрочить начало болезни Альцгеймера. В ходе нового исследования выяснилось, что потреблением большего количества продуктов с высоким содержанием магния связано с увеличением объёма мозга. Особенно заметный эффект был у женщин. Поэтому старайтесь употреблять больше цельных и минимально обработанных растительных продуктов.
Избегайте ультраобработанных продуктов. Недавно учёные изучили рацион более 10 700 человек из Бразилии. Средний возраст участников составлял 51,5 года. Оказалось, что более высокое потребление продуктов с высокой степенью обработки (включая хлеб, крекеры, печенье, конфеты, зерновые батончики, газированные напитки, майонез, колбасы, ветчину, пиццу, лапшу и супы быстрого приготовления, мясные деликатесы, чипсы и другие запеченные и жареные закуски, соки) быдло связано с более высокой степенью снижения когнитивных функций через шесть-десять лет.
Следите за своим слухом. Плохой слух повышает вероятность ухудшения когнитивных функций. После анализа информации о более чем 430 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет выяснилось, что снижение слуха без использования слуховых аппаратов было связано с более высоким риском развития деменции. Такой связи не было у тех, кто носил слуховые аппараты.
Двигайтесь. Регулярная физическая активность помогает сохранить здоровье мозга, а также состояние сердечно-сосудистой системы. Причём полезные изменения в мозге может вызвать сочетание аэробной активности и силовых тренировок. Сейчас эксперты рекомендуют в неделю уделять 150 минут умеренной физической активности (работе в саду или быстрой ходьбе) либо 75 минут более активной деятельности. Также не менее двух дней в неделю нужно заниматься тренировками с отягощениями.
Научитесь бороться со стрессом. У почти 25 000 участников исследования в возрасте 45 лет более высокий уровень стресса был связан с увеличением риска ухудшения когнитивных функций примерно на 40%.
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