Пять способов сохранить здоровье мозга на долгие годы

Следите за своим слухом. Плохой слух повышает вероятность ухудшения когнитивных функций. После анализа информации о более чем 430 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет выяснилось, что снижение слуха без использования слуховых аппаратов было связано с более высоким риском развития деменции. Такой связи не было у тех, кто носил слуховые аппараты.

Двигайтесь. Регулярная физическая активность помогает сохранить здоровье мозга, а также состояние сердечно-сосудистой системы. Причём полезные изменения в мозге может вызвать сочетание аэробной активности и силовых тренировок. Сейчас эксперты рекомендуют в неделю уделять 150 минут умеренной физической активности (работе в саду или быстрой ходьбе) либо 75 минут более активной деятельности. Также не менее двух дней в неделю нужно заниматься тренировками с отягощениями.

Научитесь бороться со стрессом. У почти 25 000 участников исследования в возрасте 45 лет более высокий уровень стресса был связан с увеличением риска ухудшения когнитивных функций примерно на 40%.

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