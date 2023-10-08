Пять упражнений, которые кардиолог делает каждый день для здоровья сердца

Пять упражнений, которые кардиолог делает каждый день для здоровья сердцаВыполняйте их регулярно
По словам Элизабет Клодас, доктора медицинских наук FACC, сертифицированного кардиолога, физические упражнения - это «краеугольный камень здоровья сердца». И вот какие виды активности помогут в этом.
Ходьба или бег. Эти формы кардио улучшают работу сердечно-сосудистой системы и помогают бороться со стрессом. Кроме того, бег и ходьба повышают выносливость.
Силовая тренировка. Исследования показывают, что тренировки с отягощениями по крайней мере 30 минут в неделю связаны со снижением риска возникновения ишемической болезни на 23% по сравнению с отсутствием поднятия тяжестей в программе тренировок. За счёт силовых тренировок вы будете быстрее сжигать калории, у вас улучшатся когнитивные функции, баланс.
Гибкость/растяжка. Подобные упражнения помогают улучшить баланс и предотвратить травмы. Кроме того, исследование 2020 года показало, что 12 недель растяжки увеличили кровоток, снизили жёсткость артерий и кровяное давление у людей. Благодаря здоровому кровотоку у человека снижается риск возникновения инсульта и сердечного приступа.
Виды деятельности, которые нравятся. Это могут быть походы или катание на лыжах. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Physiology, катание на горных лыжах может улучшить максимальный показатель VO2 (что связано со снижением сердечно-сосудистых событий) и образ жизни в целом.
Больше движения. При любой возможности старайтесь двигаться как можно больше. Это поддержит метаболизм и поможет сжечь дополнительные калории.
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