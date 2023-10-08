Пять упражнений, которые кардиолог делает каждый день для здоровья сердца

Гибкость/растяжка. Подобные упражнения помогают улучшить баланс и предотвратить травмы. Кроме того, исследование 2020 года показало, что 12 недель растяжки увеличили кровоток, снизили жёсткость артерий и кровяное давление у людей. Благодаря здоровому кровотоку у человека снижается риск возникновения инсульта и сердечного приступа.

Виды деятельности, которые нравятся. Это могут быть походы или катание на лыжах. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Physiology, катание на горных лыжах может улучшить максимальный показатель VO2 (что связано со снижением сердечно-сосудистых событий) и образ жизни в целом.

Больше движения. При любой возможности старайтесь двигаться как можно больше. Это поддержит метаболизм и поможет сжечь дополнительные калории.

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