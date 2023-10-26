Ранние и неочевидные признаки болезни Альцгеймера

Избыточный вес или ожирение тоже могут повлиять на ваш мозг. Дело в том, что по мере увеличения веса размер мозга уменьшается, а работать он начинает хуже.

Проблемы с кровотоком в любой части тела могут указывать на более серьёзные проблемы с кровообращением. В том числе в мозге.

Вы можете также из-за болезни Альцгеймера столкнуться с эректильной дисфункцией, бессонницей, апноэ во сне.

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