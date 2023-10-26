Ранние и неочевидные признаки болезни Альцгеймера

Ранние и неочевидные признаки болезни АльцгеймераОбращайте на них внимание
Психиатр Дэниел Дж. Амен перечислил симптомы, которые могут указывать на болезнь Альцгеймера. На самом деле это заболевание начинает развиваться в мозге за десятилетия до появления первых признаков.
Первый тревожный признак того, что у вас может быть болезнь Альцгеймера, - это ухудшение памяти. Она может быть хуже, чем 10 лет назад. 80% людей, которые это замечают, имеют 80-процентную вероятность того, что память продолжит ухудшаться.
Среди других симптомов - импульсивность (которая прогрессирует со временем), плохое настроение, отвлекаемость. Известно, что депрессия удваивает риск возникновения болезни Альцгеймера у женщин и увеличивает в четыре раза этот риск у мужчин.
Избыточный вес или ожирение тоже могут повлиять на ваш мозг. Дело в том, что по мере увеличения веса размер мозга уменьшается, а работать он начинает хуже.
Проблемы с кровотоком в любой части тела могут указывать на более серьёзные проблемы с кровообращением. В том числе в мозге.
Вы можете также из-за болезни Альцгеймера столкнуться с эректильной дисфункцией, бессонницей, апноэ во сне.
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