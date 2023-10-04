Разработан симулятор болезней человека

В отличие от современных систем in vitro, позволяющих одновременно изучать только две культуры клеток, Lattice может моделировать взаимодействие между восемью уникальными культурами тканей органов. Это позволяет ученым воспроизвести реакцию и взаимодействие органов в организме.

Lattice работает за счет точного управления потоком моделируемой крови (среды) между восемью лунками, каждая из которых содержит различные ткани органов, гормоны, заболевания или лекарства. Исследователи могут выбирать определенные комбинации для изучения заболеваний и реакции на лекарства. Например, с его помощью изучается синдром PCOS - заболевание, затрагивающее множество систем органов.

Одно из потенциальных применений Lattice - промежуточный этап между испытаниями на животных и клиническими испытаниями на людях, позволяющий убедиться в безопасности и эффективности лекарств до начала испытаний на людях. Кроме того, Lattice позволяет проводить более длительные исследования культур по сравнению с существующими методами in vitro, что делает ее ценной для изучения заболеваний с длительным периодом развития.

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