Ребенок отравился опасным растением, ошибочно маркированным как диетическая добавка

У ребенка наблюдались такие симптомы, как тошнота, рвота и нерегулярное сердцебиение. К счастью, после введения противоядия ребенок поправился. Этот случай побудил врачей и токсикологов провести исследование аналогичных добавок, продаваемых в Интернете. Они обнаружили, что девять из десяти протестированных продуктов оказались желтым олеандром, а не тейхокотом.

Это открытие вызывает беспокойство, поскольку препараты, содержащие желтый олеандр, часто продаются как добавки для снижения веса. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) недавно расширило свое предупреждение относительно таких продуктов, которые могут быть неправильно маркированы и продаваться под разными названиями. Употребление желтого олеандра в пищу может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

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