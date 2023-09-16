Фитнес и здоровье
17:04, 16 сентября 2023
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Ребенок отравился опасным растением, ошибочно маркированным как диетическая добавка

Случилось все в США

В одном из случаев, произошедшем в Нью-Джерси, ребенок, проглотивший добавку для похудения, маркированную как «корень мексиканского тейхокота», получил отравление, так как на самом деле продукт представлял собой кусочки желтого олеандра, ядовитого растения.

Ребенок отравился опасным растением, ошибочно маркированным как диетическая добавка

© Stable Diffusion

У ребенка наблюдались такие симптомы, как тошнота, рвота и нерегулярное сердцебиение. К счастью, после введения противоядия ребенок поправился. Этот случай побудил врачей и токсикологов провести исследование аналогичных добавок, продаваемых в Интернете. Они обнаружили, что девять из десяти протестированных продуктов оказались желтым олеандром, а не тейхокотом.

Это открытие вызывает беспокойство, поскольку препараты, содержащие желтый олеандр, часто продаются как добавки для снижения веса. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) недавно расширило свое предупреждение относительно таких продуктов, которые могут быть неправильно маркированы и продаваться под разными названиями. Употребление желтого олеандра в пищу может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

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