Редко бываете на солнце? Вот почему это не всегда приводит к недостатку витамина D

Редко бываете на солнце? Вот почему это не всегда приводит к недостатку витамина DОб этом рассказала диетолог
Витамин D очень важен для здоровья костей, мышц, зубов. Его нехватка может привести к деформации костей. Но насколько быстро у человека развивается дефицит этого витамина?
По словам диетолога компании Wild Nutrition Саши Паркин, не существует какого-то чёткого правила относительно скорости развития дефицита витамина D у человека. Все люди разные, поэтому и сроки могут быть разными. Также важно, насколько хорошо человек в целом усваивает витамин D и насколько долго он хранится в организме.
У обычного человека, как считается, витамин D сохраняется в течение нескольких месяцев. Но это лишь при условии, то летом и весной уровень этого витамина находится в норме. У некоторых витамин D остаётся в организме меньше чем на месяц.
Может ли отказ от пребывания на солнце в течение дня вызвать дефицит витамина D? Эксперт ответила, что нет. Но это касается только случаев, когда человек не выходил на улицу всего один день. Если же он сидит дома постоянно и не гуляет под солнечными лучами, то это может стать фактором риска возникновения дефицита витамина.
Больше шансов столкнуться с недостатком витамина D у людей с более тёмной кожей, у тех, кто скрывает под одеждой большую часть кожи, у беременных и кормящих женщин, у пожилых.
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