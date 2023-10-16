Редко бываете на солнце? Вот почему это не всегда приводит к недостатку витамина D

Может ли отказ от пребывания на солнце в течение дня вызвать дефицит витамина D? Эксперт ответила, что нет. Но это касается только случаев, когда человек не выходил на улицу всего один день. Если же он сидит дома постоянно и не гуляет под солнечными лучами, то это может стать фактором риска возникновения дефицита витамина.

Больше шансов столкнуться с недостатком витамина D у людей с более тёмной кожей, у тех, кто скрывает под одеждой большую часть кожи, у беременных и кормящих женщин, у пожилых.

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