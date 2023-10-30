Фитнес и здоровье
04:00, 30 октября 2023
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Революционная процедура удаления камней в почках приблизила вас к путешествию на Марс

Даже анестезия не нужна

Исследователи Вашингтонского университета (UW) разработали принципиально новую методику лечения камней в почках, которая не требует анестезии и позволяет получить облегчение за 10 минут или менее. Но при чем тут Марс или любая другая часть космоса?

Революционная процедура удаления камней в почках приблизила вас к путешествию на Марс
© Robina Weermeijer

Методика, называемая литотрипсией с разрывной волной, использует ультразвуковую палочку и звуковые волны для дезинтеграции камней в почках. Затем с помощью ультразвука фрагменты камней выводятся из организма. Доктор Кеннеди Холл (Kennedy Hall) из UW Medicine отметил, что эта процедура, которая пока находится на стадии клинических испытаний, может стать «переломной».

Она также привлекла внимание NASA, которое финансировало исследования в течение десяти лет, поскольку астронавты более склонны к образованию камней в почках во время космических полетов. Эта технология может помочь астронавтам справиться с камнями в почках в космосе, что в перспективе позволит им продолжать полеты, не возвращаясь на Землю ради тяжелых операций.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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