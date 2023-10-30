Революционная процедура удаления камней в почках приблизила вас к путешествию на Марс

Методика, называемая литотрипсией с разрывной волной, использует ультразвуковую палочку и звуковые волны для дезинтеграции камней в почках. Затем с помощью ультразвука фрагменты камней выводятся из организма. Доктор Кеннеди Холл (Kennedy Hall) из UW Medicine отметил, что эта процедура, которая пока находится на стадии клинических испытаний, может стать «переломной».

Она также привлекла внимание NASA, которое финансировало исследования в течение десяти лет, поскольку астронавты более склонны к образованию камней в почках во время космических полетов. Эта технология может помочь астронавтам справиться с камнями в почках в космосе, что в перспективе позволит им продолжать полеты, не возвращаясь на Землю ради тяжелых операций.

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