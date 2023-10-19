Фитнес и здоровье
21:15, 19 октября 2023
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Робо-протезы лодыжек улучшили «естественные» движения и стабильность

Но работа не закончена

Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле добились успехов в разработке роботизированных протезов лодыжек, управляемых нервными импульсами, что поможет людям с ампутированными конечностями достичь более естественных движений и повысить устойчивость.

Робо-протезы лодыжек улучшили «естественные» движения и стабильность

© Ferra.expert

Для управления роботизированным протезом голеностопа используются электромиографические (ЭМГ) сигналы, получаемые от электрических сигналов в мышцах пользователя. Команда работала с людьми, потерявшими конечности ниже колена, и оснастила их прототипом устройства, реагирующего на сигналы ЭМГ, что значительно улучшило постуральный контроль и стабильность по сравнению со стандартными протезами.

Роботизированный прототип позволил пользователям вернуться к своим естественным стратегиям поддержания устойчивости, имитируя поведение «родных» конечностей. В настоящее время проводятся более масштабные испытания, которые должны продемонстрировать эффективность технологии и выявить людей, которым она может быть наиболее полезна.

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