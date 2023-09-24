Россиянин 4 года накачивал свой пенис вазелиновым маслом: его чуть не отрезали

21:30, 24 сентября 2023
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Россиянин 4 года накачивал свой пенис вазелиновым маслом: его чуть не отрезалиСейчас с ним все хорошо
32-летний мужчина из Омска пытался увеличить и улучшить внешний вид своего полового члена, вводя в него вазелиновое масло. Вышло у него это не лучшим образом, пришлось делать операцию.
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Он столкнулся с серьезными осложнениями, у него развилась аллергическая реакция на масло, которая едва не привела к ампутации органа. После четырех лет самостоятельных процедур он обратился за профессиональной медицинской помощью к урологу из-за аллергических реакций, отторжения тканей и покраснения.
К счастью, ему была оказана необходимая медицинская помощь, и репродуктивный орган удалось спасти от ампутации.
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