Россиянин 4 года накачивал свой пенис вазелиновым маслом: его чуть не отрезали

Он столкнулся с серьезными осложнениями, у него развилась аллергическая реакция на масло, которая едва не привела к ампутации органа. После четырех лет самостоятельных процедур он обратился за профессиональной медицинской помощью к урологу из-за аллергических реакций, отторжения тканей и покраснения.

К счастью, ему была оказана необходимая медицинская помощь, и репродуктивный орган удалось спасти от ампутации.

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