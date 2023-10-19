С какими болезнями ног чаще всего сталкиваются люди

С какими болезнями ног чаще всего сталкиваются людиРассказал врач
Среднестатистический человек больше половины своего дня проводит стоя. Специалист-ортопед из Медицинского колледжа Бэйлора объяснил, какие заболевания ног встречаются чаще всего и как их можно избежать.
Обычно люди сталкиваются с такими проблемами, связанными с состоянием ног, как молоткообразные пальцы, волдыри, подошвенный фасциит и шишки. Чаще всего проблемы со стопами возникают у человека из-за сильного трения и давления. Поэтому важно правильно подбирать обувь для повседневной деятельности. У обуви должен быть широкий и глубокий носок, чтобы пальцы ног свободно двигались, а ещё обувь должна быть воздухопроницаемой. Людям с низким или высоким сводом стопы также подойдёт обувь с ортопедическими вставками.
На большом пальце у некоторых образуются шишки. Причём у кого-то к этому генетическая предрасположенность, а у кого-то шишки связаны с артритом. Также в этом случае лучше избегать стесняющей обуви: например, с высоким каблуком или слишком узкой.
Молоткообразные пальцы ног могут привести к образованию мозолей, волдырей. Решить проблему помогают проставки для пальцев или выпрямители.
Неприятный запах, исходящий от ног, бывает из-за бактериальных инфекций или пота. Среди распространённых инфекций - грибок ногтей и нога спортсмена.
У пожилых людей может быть больше шансов столкнуться с болезнями стоп из-за других заболеваний. К примеру, остеоартрит может привести к деформации суставов.
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