С какими болезнями ног чаще всего сталкиваются люди

Обычно люди сталкиваются с такими проблемами, связанными с состоянием ног, как молоткообразные пальцы, волдыри, подошвенный фасциит и шишки. Чаще всего проблемы со стопами возникают у человека из-за сильного трения и давления. Поэтому важно правильно подбирать обувь для повседневной деятельности. У обуви должен быть широкий и глубокий носок, чтобы пальцы ног свободно двигались, а ещё обувь должна быть воздухопроницаемой. Людям с низким или высоким сводом стопы также подойдёт обувь с ортопедическими вставками.

На большом пальце у некоторых образуются шишки. Причём у кого-то к этому генетическая предрасположенность, а у кого-то шишки связаны с артритом. Также в этом случае лучше избегать стесняющей обуви: например, с высоким каблуком или слишком узкой.