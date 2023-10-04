С какими заболеваниями связана плохая гигиена полости рта

С какими заболеваниями связана плохая гигиена полости ртаПоэтому важно тщательно чистить зубы дважды в день
Вредные бактерии во рту связаны с множеством проблем со здоровьем. Ученый-медик Гленда Дэвисон и микробиолог Ивонн Принс объяснили, почему нужно всегда соблюдать правила гигиены полости рта.
Вредные бактерии в полости рта связаны с болезнями печени, сердца, почечной недостаточностью, гипертонией. А ещё полость рта - это «дверь» в желудочно-кишечный тракт человека и другие области тела.
Известно, что во рту обитает более 700 видов микроорганизмов. Когда баланс бактерий в полости рта нарушается, могут развиться гингивит, пародонтит, кровоточивость дёсен.
Изменения кислотности, температуры и кислорода в полости рта способствуют аномальному росту различных групп бактерий. Обычно эти бактерии безвредные. Но если таких бактерий становится много, то они могут вызвать болезнь.
Когда заболевание дёсен разрушает саму десну и начинает разрушать кость, то воспалительные молекулы могут попасть в кровоток. Эти молекулы активируют иммунные клетки и могут привести к хроническому воспалению с развитием диабета 2 типа, атеросклероза, ожирению и др. Кроме того, сами бактерии могут перемещаться из дёсен в окружающие ткани и выделять токсины, способные распространяться по всему организму.
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