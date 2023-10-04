С какими заболеваниями связана плохая гигиена полости рта

Изменения кислотности, температуры и кислорода в полости рта способствуют аномальному росту различных групп бактерий. Обычно эти бактерии безвредные. Но если таких бактерий становится много, то они могут вызвать болезнь.

Когда заболевание дёсен разрушает саму десну и начинает разрушать кость, то воспалительные молекулы могут попасть в кровоток. Эти молекулы активируют иммунные клетки и могут привести к хроническому воспалению с развитием диабета 2 типа, атеросклероза, ожирению и др. Кроме того, сами бактерии могут перемещаться из дёсен в окружающие ткани и выделять токсины, способные распространяться по всему организму.

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