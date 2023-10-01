Фитнес и здоровье
09:59, 01 октября 2023
1 мин.

Семь лучших продуктов для плоского живота

Добавьте их в свой рацион

Некоторые продукты действительно помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, ускоряют метаболизм и насыщают. Всё это - ключевые факторы в похудении.

Семь лучших продуктов для плоского живота
© Shutterstock

Эксперты назвали семь суперпродуктов для плоского живота.

Авокадо. Вы получите клетчатку и полезные жиры. Это поможет вам надолго насытиться и избежать нездоровых перекусов.

Оливковое масло. Оно содержит мононенасыщенные полезные для сердца жиры. Также исследования показывают, что потребление оливкового масла первого отжима связано с улучшением показателей кровяного давления и с уменьшением количества жира в организме.

Семена чиа. В них много клетчатки, поэтому вы сможете хорошо насытиться.

Семь лучших продуктов для плоского живота
© Shutterstock

Ягоды. Они содержат много клетчатки, которая замедляет пищеварение и даёт вам чувство сытости. Это способствует снижению веса. Особенно полезна черника, так как она богата антиоксидантами, витаминами, клетчаткой.

Лосось. Эта рыба отличается высоким содержанием белка, что помогает справиться с чувством голода и тягой к еде. Также исследования показывают, что употребление лосося уменьшает воспаление, а хроническое воспаление связано с увеличением веса.

Йогурт. В греческом йогурте много белка. Известно также, что йогурт богат витаминами группы B, калием, кальцием. Уровень кальция в организме важен для регуляции энергетического обмена.

Листовая зелень. Например, шпинат. Он содержит много питательных веществ и мало калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.