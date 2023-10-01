Семь лучших продуктов для плоского живота

Семь лучших продуктов для плоского животаДобавьте их в свой рацион
Некоторые продукты действительно помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, ускоряют метаболизм и насыщают. Всё это - ключевые факторы в похудении.
Эксперты назвали семь суперпродуктов для плоского живота.
Авокадо. Вы получите клетчатку и полезные жиры. Это поможет вам надолго насытиться и избежать нездоровых перекусов.
Оливковое масло. Оно содержит мононенасыщенные полезные для сердца жиры. Также исследования показывают, что потребление оливкового масла первого отжима связано с улучшением показателей кровяного давления и с уменьшением количества жира в организме.
Семена чиа. В них много клетчатки, поэтому вы сможете хорошо насытиться.
Ягоды. Они содержат много клетчатки, которая замедляет пищеварение и даёт вам чувство сытости. Это способствует снижению веса. Особенно полезна черника, так как она богата антиоксидантами, витаминами, клетчаткой.
Лосось. Эта рыба отличается высоким содержанием белка, что помогает справиться с чувством голода и тягой к еде. Также исследования показывают, что употребление лосося уменьшает воспаление, а хроническое воспаление связано с увеличением веса.
Йогурт. В греческом йогурте много белка. Известно также, что йогурт богат витаминами группы B, калием, кальцием. Уровень кальция в организме важен для регуляции энергетического обмена.
Листовая зелень. Например, шпинат. Он содержит много питательных веществ и мало калорий.
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