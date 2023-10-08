Семь неожиданных продуктов, из-за которых вы не можете заснуть

Семь неожиданных продуктов, из-за которых вы не можете заснутьИ они не содержат кофеин
На самом деле шоколад или кофе - это не единственные продукты, которые могут привести к бессоннице. Возможно, вы перед сном вы едите что-то из следующих продуктов.
Пицца. Она содержит много насыщенных жиров и натрия. В ходе одного исследования с участием 26 взрослых с нормальным весом, которые спали обычно семь-девять часов в сутки, выяснилось, что употребление большого количества насыщенных жиров в течение дня приводит к более поверхностному и менее восстанавливающему сну. А один кусок сырной пиццы содержит почти 5 г насыщенных жиров.
Смузи. Одно исследование показало, что смузи из магазина в среднем содержат даже больше сахара на порцию (около 2,5 чайных ложек), чем сок. Кроме того, из-за рафинированного сахара происходят колебания уровня глюкозы в крови, а это может привести к выбросу адреналина и затруднить засыпание. Лучше перед сном съесть бананы.
Сыр. Не все сыры помогают заснуть. Согласно данным клиники Майо, крепкие или выдержанные сыры (чеддер, грюйер, пармезан) содержат большое количество тирамина, который увеличивает частоту сердечных сокращений.
Помидоры. Они считаются кислыми продуктами, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и повышать уровень кислотного pH в организме. В результате у человека может возникнуть расстройство желудка, изжога и кислотный рефлюкс. Всё это мешает сну. Рекомендуется избегать перед сном вообще всего, что связано с томатами.
Острый соус. Острая пища может привести к кислотному рефлюксу. Если вы всё-таки съели острое перед сном, то подождите три часа, чтобы не усугубить проявление кислотного рефлюкса. Также одно исследование показало, что продукты, содержащие капсаицин (из-за которого острое нам и кажется острым), могут мешать сну, так как они повышают температуру тела.
Вода. Если вы будете пить много воды перед сном, то это увеличит вероятность того, что сон станет прерывистым. Кроме того, к нарушениям сна приводят некоторые естественные диуретики: петрушка, имбирь, одуванчик, боярышник и можжевельник.
Алкоголь. После спиртного вы быстрее заснёте, то сам сон будет менее качественным. Также употребление большого количества алкоголя может привести к апноэ во сне и сильному храпу.
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