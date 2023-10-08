Семь неожиданных продуктов, из-за которых вы не можете заснуть

Пицца. Она содержит много насыщенных жиров и натрия. В ходе одного исследования с участием 26 взрослых с нормальным весом, которые спали обычно семь-девять часов в сутки, выяснилось, что употребление большого количества насыщенных жиров в течение дня приводит к более поверхностному и менее восстанавливающему сну. А один кусок сырной пиццы содержит почти 5 г насыщенных жиров.

Смузи. Одно исследование показало, что смузи из магазина в среднем содержат даже больше сахара на порцию (около 2,5 чайных ложек), чем сок. Кроме того, из-за рафинированного сахара происходят колебания уровня глюкозы в крови, а это может привести к выбросу адреналина и затруднить засыпание. Лучше перед сном съесть бананы.

Сыр. Не все сыры помогают заснуть. Согласно данным клиники Майо, крепкие или выдержанные сыры (чеддер, грюйер, пармезан) содержат большое количество тирамина, который увеличивает частоту сердечных сокращений.