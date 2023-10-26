Семь преимуществ тыквы для вашего здоровья

Вот семь причин, почему вам нужно начать есть тыкву.

Мякоть тыквы улучшает пищеварение. Всё потому, что в ней содержатся клетчатка и пектин. Благодаря клетчатке вы предотвратите возникновение запоров, укрепите сердце, улучшите обмен веществ и дольше проживёте.

Тыква помогает снизить кровяное давление. Происходит это за счёт содержащегося в ней калия. Одна чашка консервированной тыквы содержит 505 мг калия.

Бета-каротин в тыкве повышает уровень витамина А в организме. Бета-каротин поддерживает здоровье глаз, кожи, укрепляет иммунитет.