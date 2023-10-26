Фитнес и здоровье
16:52, 26 октября 2023
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Семь преимуществ тыквы для вашего здоровья

Вот почему вам нужно её есть

Как отмечает Джоан Салдж Блейк, доктор медицинских наук, клинический профессор питания в Бостонском университете, тыква - источник калия и клетчатки. Именно этих питательных веществ большинству взрослых не хватает.

Семь преимуществ тыквы для вашего здоровья
© Tatjana Zlatkovic

Вот семь причин, почему вам нужно начать есть тыкву.

Мякоть тыквы улучшает пищеварение. Всё потому, что в ней содержатся клетчатка и пектин. Благодаря клетчатке вы предотвратите возникновение запоров, укрепите сердце, улучшите обмен веществ и дольше проживёте.

Тыква помогает снизить кровяное давление. Происходит это за счёт содержащегося в ней калия. Одна чашка консервированной тыквы содержит 505 мг калия.

Бета-каротин в тыкве повышает уровень витамина А в организме. Бета-каротин поддерживает здоровье глаз, кожи, укрепляет иммунитет.

Семь преимуществ тыквы для вашего здоровья
© ABC News

Тыквы - хороший источник витаминов и минералов. Они защитят вас от болезней. Это витамины А, С, Е, железо.

Тыква уменьшает воспаление. Всё благодаря бета-каротину.

Питательные вещества в тыкве снижают вероятность развития болезней сердца. Это происходит за счёт антиоксидантов, клетчатки, калия.

Тыква поддерживает здоровье глаз и кожи. В её состав входят цинк, клетчатка, лютеин, зеаксантин и витамины А, С, Е. Известно, что лютеин и зеаксантин помогают в профилактике развития возрастной дегенерации жёлтого пятна, уменьшают катаракту.

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