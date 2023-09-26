Фитнес и здоровье
14:42, 26 сентября 2023
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Семь привычек экспертов по долголетию

Возможно, они вам помогут

По словам Эллисон Айелло, доктора философии, профессора эпидемиологии здорового долголетия Джеймса С. Джексона в Колумбийском университете в Нью-Йорке, продолжительность жизни человека зависит от сложного сочетания генетики, образа жизни, факторов окружающей среды. Некоторые из этих факторов мы даже не можем контролировать.

Семь привычек экспертов по долголетию
© tctmd

Каждый день выделяйте время для упражнений. Научно доказано, что физические упражнения улучшают здоровье и продолжительность жизни. Доктор Эллисон Айелло старается по возможности час в день уделять тренировкам умеренной и высокой интенсивности. В ходе некоторых недавних исследований выяснилось, что от 2,5 до 5 часов в неделю упражнений умеренной или высокой интенсивности обеспечивают максимальную пользу для долголетия.

Также большое количество исследований показывает, что силовые тренировки в пожилом возрасте особенно полезны. Они могут снизить вероятность развития болезней сердца, увеличить плотность костей, улучшить когнитивные функции.

Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). Одно исследование показало, что три 23-минутных тренировки в неделю уменьшают специфические маркеры старения у малоподвижных людей среднего возраста.

Ешьте больше овощей и меньше мяса. Некоторые исследования показывают, что «японская диета», включающая много риса, суп мисо, морские водоросли, овощи, связана с увеличением продолжительности жизни. Большое количество научных работ также связывает диету с высоким содержанием растительных продуктов и низким содержанием мяса с улучшением здоровья и снижением смертности.

Семь привычек экспертов по долголетию
© Getty Images (3)

Медитируйте. Исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско показали, что эта практика снижает стресс, противодействует повреждению ДНК, связанному со старением.

Взаимодействуйте с другими людьми. Научные работы демонстрируют, что социальные связи способствуют долголетию. В некоторых исследованиях при этом отмечается, что качество общения с людьми, особенно в 30 лет и позже, важнее, чем количество встреч с ними.

Ешьте больше ягод и растительных жиров. Научно доказано, что ягоды отличаются антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также анализ двух крупномасштабных исследований в области здравоохранения, которые опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации в 2022 году, показал, что люди, съедающие две или больше порций авокадо в неделю, имели меньше шансов столкнуться с болезнями сердца.

Придерживайтесь постоянного режима сна и бодрствования. Существует большое количество научных доказательств, подтверждающих, что сон важен для здоровья и долголетия человека. При этом специалисты часто говорят о важности регулярного режима сна, то есть ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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