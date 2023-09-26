Семь привычек экспертов по долголетию

Каждый день выделяйте время для упражнений. Научно доказано, что физические упражнения улучшают здоровье и продолжительность жизни. Доктор Эллисон Айелло старается по возможности час в день уделять тренировкам умеренной и высокой интенсивности. В ходе некоторых недавних исследований выяснилось, что от 2,5 до 5 часов в неделю упражнений умеренной или высокой интенсивности обеспечивают максимальную пользу для долголетия.

Также большое количество исследований показывает, что силовые тренировки в пожилом возрасте особенно полезны. Они могут снизить вероятность развития болезней сердца, увеличить плотность костей, улучшить когнитивные функции.

Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). Одно исследование показало, что три 23-минутных тренировки в неделю уменьшают специфические маркеры старения у малоподвижных людей среднего возраста.

Ешьте больше овощей и меньше мяса. Некоторые исследования показывают, что «японская диета», включающая много риса, суп мисо, морские водоросли, овощи, связана с увеличением продолжительности жизни. Большое количество научных работ также связывает диету с высоким содержанием растительных продуктов и низким содержанием мяса с улучшением здоровья и снижением смертности.