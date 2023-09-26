Семь привычек экспертов по долголетию

Семь привычек экспертов по долголетиюВозможно, они вам помогут
По словам Эллисон Айелло, доктора философии, профессора эпидемиологии здорового долголетия Джеймса С. Джексона в Колумбийском университете в Нью-Йорке, продолжительность жизни человека зависит от сложного сочетания генетики, образа жизни, факторов окружающей среды. Некоторые из этих факторов мы даже не можем контролировать.
Каждый день выделяйте время для упражнений. Научно доказано, что физические упражнения улучшают здоровье и продолжительность жизни. Доктор Эллисон Айелло старается по возможности час в день уделять тренировкам умеренной и высокой интенсивности. В ходе некоторых недавних исследований выяснилось, что от 2,5 до 5 часов в неделю упражнений умеренной или высокой интенсивности обеспечивают максимальную пользу для долголетия.
Также большое количество исследований показывает, что силовые тренировки в пожилом возрасте особенно полезны. Они могут снизить вероятность развития болезней сердца, увеличить плотность костей, улучшить когнитивные функции.
Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). Одно исследование показало, что три 23-минутных тренировки в неделю уменьшают специфические маркеры старения у малоподвижных людей среднего возраста.
Ешьте больше овощей и меньше мяса. Некоторые исследования показывают, что «японская диета», включающая много риса, суп мисо, морские водоросли, овощи, связана с увеличением продолжительности жизни. Большое количество научных работ также связывает диету с высоким содержанием растительных продуктов и низким содержанием мяса с улучшением здоровья и снижением смертности.
Медитируйте. Исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско показали, что эта практика снижает стресс, противодействует повреждению ДНК, связанному со старением.
Взаимодействуйте с другими людьми. Научные работы демонстрируют, что социальные связи способствуют долголетию. В некоторых исследованиях при этом отмечается, что качество общения с людьми, особенно в 30 лет и позже, важнее, чем количество встреч с ними.
Ешьте больше ягод и растительных жиров. Научно доказано, что ягоды отличаются антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также анализ двух крупномасштабных исследований в области здравоохранения, которые опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации в 2022 году, показал, что люди, съедающие две или больше порций авокадо в неделю, имели меньше шансов столкнуться с болезнями сердца.
Придерживайтесь постоянного режима сна и бодрствования. Существует большое количество научных доказательств, подтверждающих, что сон важен для здоровья и долголетия человека. При этом специалисты часто говорят о важности регулярного режима сна, то есть ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время.
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