Семь продуктов, которые портятся быстрее, чем вы думаете

Коричневый рис. Храниться в ёмкости такой рис может максимум 6 месяцев. Связано это с тем, что коричневый рис содержит отрубное масло, которое может испортиться.

Свежие мясные деликатесы. Если вы открыли упаковку с нарезанной индейкой или с ветчиной, то съешьте всё в течение трёх дней. По данным Министерства сельского хозяйства США, нарезанное деликатесное мясо можно хранить пять дней максимум. Всё потому, что бактерии Listeria monocytogenes на поверхности мяса могут продолжать расти и при охлаждении.

Предварительно нарезанные грибы. Исследования показывают, что цельные охлаждённые грибы можно употреблять в течение пяти-шести дней. А нарезанные грибы портятся ещё быстрее.