Фитнес и здоровье
10:39, 17 сентября 2023
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Семь продуктов, которые портятся быстрее, чем вы думаете

Об этом важно знать

Срок годности на этикетках некоторых продуктов на самом деле может сбивать с толку. Всё потому, что определённые блюда портятся быстрее, чем вам кажется. И это не всегда так очевидно, как плесень на ягодах или кислый вкус молока.

Семь продуктов, которые портятся быстрее, чем вы думаете
© Healthwire

Коричневый рис. Храниться в ёмкости такой рис может максимум 6 месяцев. Связано это с тем, что коричневый рис содержит отрубное масло, которое может испортиться.

Свежие мясные деликатесы. Если вы открыли упаковку с нарезанной индейкой или с ветчиной, то съешьте всё в течение трёх дней. По данным Министерства сельского хозяйства США, нарезанное деликатесное мясо можно хранить пять дней максимум. Всё потому, что бактерии Listeria monocytogenes на поверхности мяса могут продолжать расти и при охлаждении.

Предварительно нарезанные грибы. Исследования показывают, что цельные охлаждённые грибы можно употреблять в течение пяти-шести дней. А нарезанные грибы портятся ещё быстрее.

Семь продуктов, которые портятся быстрее, чем вы думаете
© Canva (4)

Хумус. И домашний, и купленный в магазине хумус хранится неделю после открытия. В запечатанном же виде его можно держать в холодильнике три месяца.

Кукуруза. В початках её можно класть в холодильник максимум на один-два дня, а потом она будет портиться.

Зерно. После приготовления ячменя, овса или лебеды их можно хранить менее недели.

Томатный соус. Когда вы открутите крышку, срок хранения соуса уменьшиться до трёх-пяти дней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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