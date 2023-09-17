Семь продуктов, которые портятся быстрее, чем вы думаете

Семь продуктов, которые портятся быстрее, чем вы думаетеОб этом важно знать
Срок годности на этикетках некоторых продуктов на самом деле может сбивать с толку. Всё потому, что определённые блюда портятся быстрее, чем вам кажется. И это не всегда так очевидно, как плесень на ягодах или кислый вкус молока.
Коричневый рис. Храниться в ёмкости такой рис может максимум 6 месяцев. Связано это с тем, что коричневый рис содержит отрубное масло, которое может испортиться.
Свежие мясные деликатесы. Если вы открыли упаковку с нарезанной индейкой или с ветчиной, то съешьте всё в течение трёх дней. По данным Министерства сельского хозяйства США, нарезанное деликатесное мясо можно хранить пять дней максимум. Всё потому, что бактерии Listeria monocytogenes на поверхности мяса могут продолжать расти и при охлаждении.
Предварительно нарезанные грибы. Исследования показывают, что цельные охлаждённые грибы можно употреблять в течение пяти-шести дней. А нарезанные грибы портятся ещё быстрее.
Хумус. И домашний, и купленный в магазине хумус хранится неделю после открытия. В запечатанном же виде его можно держать в холодильнике три месяца.
Кукуруза. В початках её можно класть в холодильник максимум на один-два дня, а потом она будет портиться.
Зерно. После приготовления ячменя, овса или лебеды их можно хранить менее недели.
Томатный соус. Когда вы открутите крышку, срок хранения соуса уменьшиться до трёх-пяти дней.
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