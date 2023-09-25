Семь продуктов, которые укрепят ваш иммунитет

Семь продуктов, которые укрепят ваш иммунитетЕшьте их в сезон простуды и гриппа
Поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии можно разными способами. В том числе при помощи различных продуктов.
Морепродукты. Омега-3 жирные кислоты, которые входят в состав лосося, сардины, скумбрии, сельди, улучшают работу иммунных клеток, отмечает Эрин Палински-Уэйд, доктор медицинских наук, основатель Центра питания и здоровья Вернона. Кроме того, одна разновидность омега-3 может повышать активность лейкоцитов, а это ещё больше укрепляет иммунитет. Эффект при этом виден уже в течение недели после употребления.
Полезные белки. По данным национальных институтов здравоохранения (NIH), цинк, который содержится в птице, устрицах, морепродуктах, говядине и баранине, взаимодействует с белком, содержащимся в мясе, и укрепляет иммунитет. Убедитесь также, что вы получаете белок при каждом приёме пищи. Если вам нужен более полезный для сердца вариант, то употребляйте нежирный белок.
Тёмный шоколад. Магний улучшает функционирование таких белков, как антитела, лимфоциты и макрофаги, которые борются с вирусами. В тёмном шоколаде с содержанием какао 70-85% содержится примерно 65 мг магния и 170 ккал на унцию.
Цитрусовые и листовая зелень. Витамин С помогает защитить организм от окислительного стресса, что помогает поддерживать иммунную функцию. В одном исследовании предполагается, что окислительный стресс связан с более высоким риском возникновения различных болезней, в том числе рака, диабета, инсульта. Чтобы сохранить витамин С в пище, наслаждайтесь ей в сыром виде.
Орехи и семена. По данным Национального института здравоохранения, в них есть магний, большое количество витамина Е. Также всего один бразильский орех обеспечит вам более 100% ежедневной нормы селена - минерала, укрепляющего иммунную систему.
Чеснок и лук. У чеснока такой запах из-за соединений серы. Известно, что сера оказывает защитное воздействие на здоровье и иммунную реакцию организма. В луке же содержится кверцетин, который обладает противовирусными свойствами.
Йогурт. В нём много пробиотиков - полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника. Известно, что большая часть иммунной системы находится в желудочно-кишечном тракте. Также вместо йогуртов вы можете попробовать другие ферментированные продукты.
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