Семь продуктов, которые укрепят ваш иммунитет

Морепродукты. Омега-3 жирные кислоты, которые входят в состав лосося, сардины, скумбрии, сельди, улучшают работу иммунных клеток, отмечает Эрин Палински-Уэйд, доктор медицинских наук, основатель Центра питания и здоровья Вернона. Кроме того, одна разновидность омега-3 может повышать активность лейкоцитов, а это ещё больше укрепляет иммунитет. Эффект при этом виден уже в течение недели после употребления.

Полезные белки. По данным национальных институтов здравоохранения (NIH), цинк, который содержится в птице, устрицах, морепродуктах, говядине и баранине, взаимодействует с белком, содержащимся в мясе, и укрепляет иммунитет. Убедитесь также, что вы получаете белок при каждом приёме пищи. Если вам нужен более полезный для сердца вариант, то употребляйте нежирный белок.

Тёмный шоколад. Магний улучшает функционирование таких белков, как антитела, лимфоциты и макрофаги, которые борются с вирусами. В тёмном шоколаде с содержанием какао 70-85% содержится примерно 65 мг магния и 170 ккал на унцию.