Семь простых способов улучшить зрение

Отказ от курения. При курении повышается вероятность повреждения зрительного нерва. Это может привести к слепоте. Кроме того, при горении табака выделяется 7000 химических веществ, многие из которых раздражают глаза и вредят зрению.

Регулярные проверки зрения. Это поможет обнаружить распространённые болезни вроде катаракты. Обязательно проверяйте зрение каждые два года.

Регулярная замена наволочек. Если не менять наволочки часто, это может привести к скоплению на них масел, пота, грязи, пыли и бактерий. Из-за всех эти веществ глаза могут краснеть и раздражаться. Исследование Amerisleep показало, что спустя одну неделю сна на наволочке накапливается более чем на 17 тысяч бактерий больше, чем на сиденье унитаза.