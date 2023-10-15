Семь простых способов улучшить зрение

Семь простых способов улучшить зрениеСоблюдайте эти правила
Здоровье глаз с возрастом ухудшается. Нимми Мистри, профессиональный оптик Vision Direct, рассказала, как можно избежать глаукомы, дегенерации жёлтого пятна и других болезней, связанных со зрением.
Отказ от курения. При курении повышается вероятность повреждения зрительного нерва. Это может привести к слепоте. Кроме того, при горении табака выделяется 7000 химических веществ, многие из которых раздражают глаза и вредят зрению.
Регулярные проверки зрения. Это поможет обнаружить распространённые болезни вроде катаракты. Обязательно проверяйте зрение каждые два года.
Регулярная замена наволочек. Если не менять наволочки часто, это может привести к скоплению на них масел, пота, грязи, пыли и бактерий. Из-за всех эти веществ глаза могут краснеть и раздражаться. Исследование Amerisleep показало, что спустя одну неделю сна на наволочке накапливается более чем на 17 тысяч бактерий больше, чем на сиденье унитаза.
Соблюдение правил гигиены глаз. Не трите глаза, иначе это приведёт к их раздражению. Подобным образом вы можете занести в глаза бактерии и повредить кожу вокруг глаз. Также не делитесь с другими своей косметикой, не пользуйтесь косметическими продуктами с истёкшим сроком годности, регулярно мойте кисти для макияжа. Если носите контактные линзы, то пользуйтесь однодневными.
Приём витаминов для глаз. Некоторые исследования показывают, что витамины А, D и омега-3 жирные кислоты увлажняют глаза и уменьшают симптомы их сухости.
Отказ от работы при слабом освещении. Длительная работа при плохом освещении приводит к напряжению глаз. Это способствует возникновению головных болей, слезотечения, повышенной чувствительности к свету. Также обязательно делайте перерывы, даже если работаете при ярком свете.
Быть в курсе истории болезней родственников. Некоторые заболевания сетчатки, такие как возрастная дегенерация жёлтого пятна, иабетическая ретинопатия и отслойка сетчатки, могут передавать по наследству.
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