Фитнес и здоровье
08:05, 15 октября 2023
2 мин.

Семь простых способов улучшить зрение

Соблюдайте эти правила

Здоровье глаз с возрастом ухудшается. Нимми Мистри, профессиональный оптик Vision Direct, рассказала, как можно избежать глаукомы, дегенерации жёлтого пятна и других болезней, связанных со зрением.

Семь простых способов улучшить зрение
© Bella Vista

Отказ от курения. При курении повышается вероятность повреждения зрительного нерва. Это может привести к слепоте. Кроме того, при горении табака выделяется 7000 химических веществ, многие из которых раздражают глаза и вредят зрению.

Регулярные проверки зрения. Это поможет обнаружить распространённые болезни вроде катаракты. Обязательно проверяйте зрение каждые два года.

Регулярная замена наволочек. Если не менять наволочки часто, это может привести к скоплению на них масел, пота, грязи, пыли и бактерий. Из-за всех эти веществ глаза могут краснеть и раздражаться. Исследование Amerisleep показало, что спустя одну неделю сна на наволочке накапливается более чем на 17 тысяч бактерий больше, чем на сиденье унитаза.

Семь простых способов улучшить зрение
© Zeiss

Соблюдение правил гигиены глаз. Не трите глаза, иначе это приведёт к их раздражению. Подобным образом вы можете занести в глаза бактерии и повредить кожу вокруг глаз. Также не делитесь с другими своей косметикой, не пользуйтесь косметическими продуктами с истёкшим сроком годности, регулярно мойте кисти для макияжа. Если носите контактные линзы, то пользуйтесь однодневными.

Приём витаминов для глаз. Некоторые исследования показывают, что витамины А, D и омега-3 жирные кислоты увлажняют глаза и уменьшают симптомы их сухости.

Отказ от работы при слабом освещении. Длительная работа при плохом освещении приводит к напряжению глаз. Это способствует возникновению головных болей, слезотечения, повышенной чувствительности к свету. Также обязательно делайте перерывы, даже если работаете при ярком свете.

Быть в курсе истории болезней родственников. Некоторые заболевания сетчатки, такие как возрастная дегенерация жёлтого пятна, иабетическая ретинопатия и отслойка сетчатки, могут передавать по наследству.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.