Семь ранних и не всегда очевидных признаков рака глаз

Семь ранних и не всегда очевидных признаков рака глазПроверьте себя
Проблемы со зрением могут быть естественной частью старения. Но иногда причина ухудшения зрения кроется в развитии рака в организме.
Дэн МакГи, директор клинических служб Vision Express, предупредил, что различные формы потери зрения могут указывать на рак глаз.
Вообще рак глаз встречается очень редко. В год диагностируется около 850 случаев этого заболевания. Кроме того, его симптомы не всегда бывают очевидными.
Эксперт перечислил семь ранних признаков рака глаз. О них обязательно нужно знать.
Это наличие теней, мигающих огней или линий в поле зрения; затуманенное зрение; тёмные пятна, которые не исчезают и становятся больше; потеря зрения; выпученные глаза; шишка на веке или в глазу, которая увеличивается; раздражение, которое не проходит.
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