Семь ранних и не всегда очевидных признаков рака глаз

Эксперт перечислил семь ранних признаков рака глаз. О них обязательно нужно знать.

Это наличие теней, мигающих огней или линий в поле зрения; затуманенное зрение; тёмные пятна, которые не исчезают и становятся больше; потеря зрения; выпученные глаза; шишка на веке или в глазу, которая увеличивается; раздражение, которое не проходит.

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