Семь способов быстрее похудеть после 40 лет

Семь способов быстрее похудеть после 40 летИх перечислили эксперты
Физическая активность, конечно, важна для снижения веса. Но вам необязательно проводить часы в тренажёрном зале, чтобы сбросить лишние килограммы. Nutrition Twins дали несколько советов тем, кому уже за 40 и кто всё ещё хочет похудеть.
Добавьте в еду приправы. Вы можете выбрать специи, которые ускоряют метаболизм: чёрный перец, острый перец. Также известно, что специи и травы обладают противовоспалительными свойствами. Nutrition Twins рекомендуют добавлять базилик, имбирь, куркуму, петрушку, розмарин, кинзу, тмин и любые другие приправы вместо соусов.
Имейте под рукой протеиновые закуски. Белок нужен, чтобы вы чувствовали себя сытым в течение дня. Исследования показали, что благодаря диете с высоким содержанием белка можно сбросить вес, предотвратить возникновение метаболического синдрома. Старайтесь получать во время каждого приёма пищи хотя бы 20 г белка.
Заботьтесь о пищеварении. Пережёвывайте медленно и тщательно пищу. Кроме того, первым делом старайтесь есть горькие зелёные овощи (кресс-салат, шпинат и зелень одуванчика), чтобы запустить работу пищеварительных ферментов. The Nutrition Twins рекомендуют также добавлять в стакан воды столовую ложку яблочного уксуса и пить это перед едой.
Пейте зелёный чай. Этот напиток помогает организму сжигать больше жира за счёт катехина EGCG. Для достижения видимых результатов нужно выпивать в день четыре-пять чашек зелёного чая (около 120 мл).
Избегайте перекусов между приёмами пищи. Вам будет проще это сделать, если продукты, которые вы едите во время основных приёмов пищи, содержат много белка и клетчатки. Например, это могут быть некрахмалистые овощи.
Храните воду и еду в ёмкостях из стекла и нержавеющей стали. Химические вещества в пластике нарушают работу эндокринной системы, из-за них становится сложнее похудеть и проще набрать вес.
Следите за размером своих порций. Возможно, вы обнаружите, что не получаете достаточно жиров, углеводов, белков или других элементов.
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