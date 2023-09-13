Семь способов быстрее похудеть после 40 лет

Добавьте в еду приправы. Вы можете выбрать специи, которые ускоряют метаболизм: чёрный перец, острый перец. Также известно, что специи и травы обладают противовоспалительными свойствами. Nutrition Twins рекомендуют добавлять базилик, имбирь, куркуму, петрушку, розмарин, кинзу, тмин и любые другие приправы вместо соусов.

Имейте под рукой протеиновые закуски. Белок нужен, чтобы вы чувствовали себя сытым в течение дня. Исследования показали, что благодаря диете с высоким содержанием белка можно сбросить вес, предотвратить возникновение метаболического синдрома. Старайтесь получать во время каждого приёма пищи хотя бы 20 г белка.

Заботьтесь о пищеварении. Пережёвывайте медленно и тщательно пищу. Кроме того, первым делом старайтесь есть горькие зелёные овощи (кресс-салат, шпинат и зелень одуванчика), чтобы запустить работу пищеварительных ферментов. The Nutrition Twins рекомендуют также добавлять в стакан воды столовую ложку яблочного уксуса и пить это перед едой.