Фитнес и здоровье
18:17, 14 сентября 2023
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Семь способов избавиться от жира на животе после 50 лет

Они точно должны вам помочь

Джош Йорк, основатель и генеральный директор GYMGUYZ, поделился советами по поводу того, как можно легко сжечь жир после 50 лет.

Семь способов избавиться от жира на животе после 50 лет
© Eat This, Not That

Заполните свою тарелку белком. Исследования демонстрируют, что потребление большего количества белка, чем рекомендовано, помогает снизить массу тела и при этом сохранить мышцы. Лучше белковые продукты должны содержать мало килокалорий и жиров. Это могут быть яйца, фасоль, греческий йогурт, тунец, киноа, лосось, гороховый белок, грецкие орехи, чечевица, тофу.

Добавьте силовые тренировки в распорядок дня. Учёные обнаружили, что здоровые взрослые мужчины, которые тренировались по 20 минут каждый день (и это были силовые упражнения), реже с возрастом страдали от жира на животе, чем мужчины, которые ежедневно выполняли аэробные упражнения.

Сжигайте калории и создавайте дефицит калорий. Сжигать калории вы можете при помощи поднятия тяжестей и тренировок. Если вы также будете в день съедать меньше на 500 калорий, то сбросите за неделю около 0,5 кг.

Семь способов избавиться от жира на животе после 50 лет
© Shutterstock

Пейте много воды. В воде совершенно нет калорий, а ещё она помогает быстрее насытиться и подавляет аппетит. Исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, доказывает, что увеличение количества выпитой воды может помочь избавиться от нежелательного жира. Также вы можете добавить в воду немного розовой гималайской морской соли, которая улучшает сон и помогает похудеть.

Попробуйте интервальное голодание. Согласно результатам исследований, такой режим питания может ускорить похудение.

Принимайте ледяные ванны и ходите в сауну. Научно доказано, что тот и другой метод помогает сжечь жир.

Работайте в зале с инструктором. Он поможет вам разработать индивидуальный план, который будет соответствовать вашим потребностям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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