Семь способов избавиться от жира на животе после 50 лет

Заполните свою тарелку белком. Исследования демонстрируют, что потребление большего количества белка, чем рекомендовано, помогает снизить массу тела и при этом сохранить мышцы. Лучше белковые продукты должны содержать мало килокалорий и жиров. Это могут быть яйца, фасоль, греческий йогурт, тунец, киноа, лосось, гороховый белок, грецкие орехи, чечевица, тофу.

Добавьте силовые тренировки в распорядок дня. Учёные обнаружили, что здоровые взрослые мужчины, которые тренировались по 20 минут каждый день (и это были силовые упражнения), реже с возрастом страдали от жира на животе, чем мужчины, которые ежедневно выполняли аэробные упражнения.

Сжигайте калории и создавайте дефицит калорий. Сжигать калории вы можете при помощи поднятия тяжестей и тренировок. Если вы также будете в день съедать меньше на 500 калорий, то сбросите за неделю около 0,5 кг.