Семь способов избавиться от жира на животе после 50 лет

Семь способов избавиться от жира на животе после 50 летОни точно должны вам помочь
Джош Йорк, основатель и генеральный директор GYMGUYZ, поделился советами по поводу того, как можно легко сжечь жир после 50 лет.
Заполните свою тарелку белком. Исследования демонстрируют, что потребление большего количества белка, чем рекомендовано, помогает снизить массу тела и при этом сохранить мышцы. Лучше белковые продукты должны содержать мало килокалорий и жиров. Это могут быть яйца, фасоль, греческий йогурт, тунец, киноа, лосось, гороховый белок, грецкие орехи, чечевица, тофу.
Добавьте силовые тренировки в распорядок дня. Учёные обнаружили, что здоровые взрослые мужчины, которые тренировались по 20 минут каждый день (и это были силовые упражнения), реже с возрастом страдали от жира на животе, чем мужчины, которые ежедневно выполняли аэробные упражнения.
Сжигайте калории и создавайте дефицит калорий. Сжигать калории вы можете при помощи поднятия тяжестей и тренировок. Если вы также будете в день съедать меньше на 500 калорий, то сбросите за неделю около 0,5 кг.
Пейте много воды. В воде совершенно нет калорий, а ещё она помогает быстрее насытиться и подавляет аппетит. Исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, доказывает, что увеличение количества выпитой воды может помочь избавиться от нежелательного жира. Также вы можете добавить в воду немного розовой гималайской морской соли, которая улучшает сон и помогает похудеть.
Попробуйте интервальное голодание. Согласно результатам исследований, такой режим питания может ускорить похудение.
Принимайте ледяные ванны и ходите в сауну. Научно доказано, что тот и другой метод помогает сжечь жир.
Работайте в зале с инструктором. Он поможет вам разработать индивидуальный план, который будет соответствовать вашим потребностям.
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