Фитнес и здоровье
11:51, 27 сентября 2023
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Семь способов снизить вероятность развития депрессии в два раза

Образ жизни в этом играет большую роль, чем генетика

Все мы знаем, что здоровые привычки могут улучшить физическое здоровье и снизить вероятность развития хронических болезней. В исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Mental Health, отмечается также, что эти привычки оказывают сильное влияние и на наш разум.

Семь способов снизить вероятность развития депрессии в два раза
© Healthtalk

Учёные проанализировали данные 290 тысяч участников и выяснили, что здоровый образ жизни снижает риск возникновения депрессии на 57%. В частности, с этим связано семь привычек.

Семь способов снизить вероятность развития депрессии в два раза
© iStock (3)

Среди этих привычек - хороший сон, частое общение с другими людьми, отказ от курения, регулярная физическая активность, отсутствие длительного сидения в течение дня, ограничение потребления алкоголя и здоровая диета.

Хороший сон, то есть от семи до девяти часов в сутки, сильнее всего влиял на развитие депрессии. Он снижал вероятность столкнуться с этой болезнью на 22%.

Частые социальные связи снижали риск возникновения депрессии на 18% и лучше всего защищали от рекуррентного депрессивного расстройства.

Отказ от курения помог снизить вероятность развития у людей депрессии на 20%, регулярная физическая активность - на 14%, более активный образ жизни - на 13%, ограничение потребления алкоголя - на 11%, здоровое питание - на 6%.

Также специалисты обнаружили, что здоровый образ жизни снижает шансы на развитие депрессии у всех - вне зависимости от генетической предрасположенности. У тех, у кого было больше всего полезных привычек, риск возникновения депрессивного расстройства снизился на 57%.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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