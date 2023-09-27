Семь способов снизить вероятность развития депрессии в два раза

Среди этих привычек - хороший сон, частое общение с другими людьми, отказ от курения, регулярная физическая активность, отсутствие длительного сидения в течение дня, ограничение потребления алкоголя и здоровая диета.

Хороший сон, то есть от семи до девяти часов в сутки, сильнее всего влиял на развитие депрессии. Он снижал вероятность столкнуться с этой болезнью на 22%.

Частые социальные связи снижали риск возникновения депрессии на 18% и лучше всего защищали от рекуррентного депрессивного расстройства.

Отказ от курения помог снизить вероятность развития у людей депрессии на 20%, регулярная физическая активность - на 14%, более активный образ жизни - на 13%, ограничение потребления алкоголя - на 11%, здоровое питание - на 6%.

Также специалисты обнаружили, что здоровый образ жизни снижает шансы на развитие депрессии у всех - вне зависимости от генетической предрасположенности. У тех, у кого было больше всего полезных привычек, риск возникновения депрессивного расстройства снизился на 57%.

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