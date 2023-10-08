Семь видов продуктов, которые защитят вас от рака

Семь видов продуктов, которые защитят вас от ракаЕшьте их как можно больше
Один из факторов, который играет важную роль в развитии рака у человека, - это привычки питания. Диетолог Сена Челик перечислила продукты, защищающие от онкологических заболеваний.
Снизить вероятность развития рака у человека могут следующие виды продуктов.
Фрукты и овощи. Они содержат множество антиоксидантов и клетчатки. Особенно полезными для профилактики рака считаются цитрусовые, зелёные листовые овощи, томаты, морковь, брокколи.
Цельнозерновые продукты. Защитят от рака толстой кишки овёс, цельнозерновая пшеница, коричневый риск.
Белок. Отдавайте предпочтение нежирным источникам белка. К примеру, индейке, курице, фасоли, рыбе, чечевице, нуту.
Жиры. Важно употреблять полезные жиры. Они содержатся в грецких орехах, жирной рыбе, авокадо, оливковом масле.
Рыба. Она снижает вероятность развития рака толстой кишки, простаты, молочной железы.
Цитрусовые. В их состав входит витамин С и они действуют как антиоксиданты.
Чеснок и репчатый лук. Они тоже содержат вещества с антиоксидантными свойствами.
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