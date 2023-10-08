Семь видов продуктов, которые защитят вас от рака

Жиры. Важно употреблять полезные жиры. Они содержатся в грецких орехах, жирной рыбе, авокадо, оливковом масле.

Рыба. Она снижает вероятность развития рака толстой кишки, простаты, молочной железы.

Цитрусовые. В их состав входит витамин С и они действуют как антиоксиданты.

Чеснок и репчатый лук. Они тоже содержат вещества с антиоксидантными свойствами.

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