Семь видов завтрака, которые снизят холестерин

Семь видов завтрака, которые снизят холестеринИх назвал врач
Высокий уровень холестерина может навредить артериям и повысить вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets объяснила, какие продукты помогут контролировать уровень холестерина в крови и улучшат здоровье сердца.
Овёс. Он содержит растворимую клетчатку, которая снижает уровень «плохого» холестерина.
Ягоды. Малина, черника, клубника наполнены клетчаткой и антиоксидантами. За счёт этого они предотвращают окисление «плохого» холестерина и снижают вероятность образования бляшек в артериях.
Орехи. Это ещё одна полезная для сердца добавка. Грецкие орехи, миндаль богаты ненасыщенными жирами, растительными стеролами, клетчаткой.
Греческий йогурт. В этом популярном варианте завтрака содержится много белка и пробиотиков. Они благотворно сказываются на здоровье кишечника и метаболизме холестерина.
Цельнозерновой тост. В таком тосте есть клетчатка, которая помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.
Авокадо. Для снижения уровня холестерина в крови попробуйте сочетание цельнозернового хлеба с авокадо.
Яйца. Хотя в них содержится холестерин, они также являются хорошим источником полезных жиров, белков и других питательных веществ. Поэтому они положительно влияют на работу сердца.
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