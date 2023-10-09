Семь видов завтрака, которые снизят холестерин

Греческий йогурт. В этом популярном варианте завтрака содержится много белка и пробиотиков. Они благотворно сказываются на здоровье кишечника и метаболизме холестерина.

Цельнозерновой тост. В таком тосте есть клетчатка, которая помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Авокадо. Для снижения уровня холестерина в крови попробуйте сочетание цельнозернового хлеба с авокадо.

Яйца. Хотя в них содержится холестерин, они также являются хорошим источником полезных жиров, белков и других питательных веществ. Поэтому они положительно влияют на работу сердца.

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