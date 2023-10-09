Фитнес и здоровье
07:58, 09 октября 2023
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Семь видов завтрака, которые снизят холестерин

Их назвал врач

Высокий уровень холестерина может навредить артериям и повысить вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets объяснила, какие продукты помогут контролировать уровень холестерина в крови и улучшат здоровье сердца.

Семь видов завтрака, которые снизят холестерин
© Let's Eat Healthy

Овёс. Он содержит растворимую клетчатку, которая снижает уровень «плохого» холестерина.

Ягоды. Малина, черника, клубника наполнены клетчаткой и антиоксидантами. За счёт этого они предотвращают окисление «плохого» холестерина и снижают вероятность образования бляшек в артериях.

Орехи. Это ещё одна полезная для сердца добавка. Грецкие орехи, миндаль богаты ненасыщенными жирами, растительными стеролами, клетчаткой.

Семь видов завтрака, которые снизят холестерин
© Allegheny-Kiski Health Foundation

Греческий йогурт. В этом популярном варианте завтрака содержится много белка и пробиотиков. Они благотворно сказываются на здоровье кишечника и метаболизме холестерина.

Цельнозерновой тост. В таком тосте есть клетчатка, которая помогает снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Авокадо. Для снижения уровня холестерина в крови попробуйте сочетание цельнозернового хлеба с авокадо.

Яйца. Хотя в них содержится холестерин, они также являются хорошим источником полезных жиров, белков и других питательных веществ. Поэтому они положительно влияют на работу сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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