Шесть диетических приёмов, которые продлят вашу жизнь

Диетолог Кара Шоу объяснила, что диета играет большую роль в контроле уровня сахара в крови, веса, здоровье кишечника, сердечно-сосудистой системы, иммунной функции, психическом благополучии.

Вот лучшие способы, как можно изменить рацион и продлить жизнь.

Добавьте больше цветных продуктов в тарелку. 70% иммунной системы человека находится в кишечнике. Особенно важно обращать внимание на иммунитет по мере приближения зимних месяцев. Чем больше в вашем рационе цветных овощей, тем больше антиоксидантов и фитонутриентов вы будете потреблять.

Ограничьте потребление кофеина. Он может нарушить сон, особенно если его употреблять в больших количествах перед сном. Существуют исследования, которые показывают, что те, кто плохо спит, чаще болеют различными инфекциями и простудой. Вместо обычного кофе вы можете пить травяной чай (например, из ромашки) или же кофе без кофеина.

Ешьте больше растительной пищи. При этом употребляйте самые разные овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, специи и травы. Стремитесь в неделю есть 30 растительных продуктов.