Шесть диетических приёмов, которые продлят вашу жизнь

Шесть диетических приёмов, которые продлят вашу жизньВам нужно только немного изменить рацион
То, что вы едите каждый день, может значительно повлиять на ваше здоровье и благополучие. И вот какие изменения в питании помогут вам прожить дольше.
Диетолог Кара Шоу объяснила, что диета играет большую роль в контроле уровня сахара в крови, веса, здоровье кишечника, сердечно-сосудистой системы, иммунной функции, психическом благополучии.
Вот лучшие способы, как можно изменить рацион и продлить жизнь.
Добавьте больше цветных продуктов в тарелку. 70% иммунной системы человека находится в кишечнике. Особенно важно обращать внимание на иммунитет по мере приближения зимних месяцев. Чем больше в вашем рационе цветных овощей, тем больше антиоксидантов и фитонутриентов вы будете потреблять.
Ограничьте потребление кофеина. Он может нарушить сон, особенно если его употреблять в больших количествах перед сном. Существуют исследования, которые показывают, что те, кто плохо спит, чаще болеют различными инфекциями и простудой. Вместо обычного кофе вы можете пить травяной чай (например, из ромашки) или же кофе без кофеина.
Ешьте больше растительной пищи. При этом употребляйте самые разные овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, специи и травы. Стремитесь в неделю есть 30 растительных продуктов.
Сосредоточьтесь на здоровых жирах. Это мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Найти их можно в оливковом масле, оливках, авокадо, орехах, семенах, жирной рыбе. Известно, что эти жиры улучшают здоровье сердца.
Ограничьте количество добавленного сахара. Чрезмерное его потребление связано с диабетом 2 типа, ожирением и другими проблемами со здоровьем. Из-за этого вы можете прожить намного меньше. Кроме того, сахар часто на этикетках встречается под другими названиями: мальтодекстрин, сироп глюкозы, мальтоза и декстроза
Пейте воду правильно. Она помогает выводить токсины и отходы из организма. Старайтесь в день выпивать не менее 1,5 литров воды.
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