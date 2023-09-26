Шесть эффективных способов уменьшить жир на животе

Уделяйте время кардио. Лучше всего заниматься кардиотренировками 75-150 минут в неделю. Вы можете бегать, ходить, плавать и т.п.

Наращивайте мышцы. Это поможет сжигать больше калорий в состоянии покоя. Занимайтесь силовыми тренировками два-три раза в неделю.

Соблюдайте сбалансированную диету. Исключите или ограничьте потребление сладких напитков, а также ультраобработанных продуктов. Замените их на цельнозерновые продукты, полезные жиры, нежирный белок, овощи, фрукты.