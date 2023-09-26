Шесть эффективных способов уменьшить жир на животе

Шесть эффективных способов уменьшить жир на животеСледуйте этим рекомендациям
Исследования показывают, что лишний жир в области талии может серьёзно навредить вашему здоровью. Например, из-за него у вас будет больше шансов столкнуться с высоким кровяным давлением, проблемами с почками, печенью, диабетом, болезнями сердца, раком. Ронни Гарсия из Blink Fitness дал несколько советов по тому, как этого избежать.
Уделяйте время кардио. Лучше всего заниматься кардиотренировками 75-150 минут в неделю. Вы можете бегать, ходить, плавать и т.п.
Наращивайте мышцы. Это поможет сжигать больше калорий в состоянии покоя. Занимайтесь силовыми тренировками два-три раза в неделю.
Соблюдайте сбалансированную диету. Исключите или ограничьте потребление сладких напитков, а также ультраобработанных продуктов. Замените их на цельнозерновые продукты, полезные жиры, нежирный белок, овощи, фрукты.
Контролируйте размер своих порций. Для этого берите тарелки меньшего размера и после употребления небольшого количества пищи подождите какое-то время, чтобы понять, чувствуете ли вы ещё голод.
Оставайтесь увлажнёнными. Иногда жажду вы можете по ошибке принять за голод.
Высыпайтесь. Спите по семь-девять часов каждую ночь. Плохой режим сна может привести к усилению тяги к нездоровой пище.
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