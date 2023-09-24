Шесть лучших диет для похудения после 50 лет

Шесть лучших диет для похудения после 50 летИх перечислили эксперты по питанию
Существует большое количество самых разных диет. Но выбрать подходящую из них может быть непросто, особенно после 50 лет.
Вот какие диеты лучше всего подходят для снижения веса, если вам уже за 50.
Диета DASH. Этот режим питания помогает лечить гипертонию или предотвращать её развитие. Также было доказано, что эта диета улучшает здоровье сердца и снижает вероятность развития диабета 2 типа. Включает в себя подобный рацион много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы, обезжиренных или нежирных молочных продуктов, орехов и бобов. Отказаться стоит при этом от продуктов, которые содержат большое количество соли или насыщенных жиров.
Средиземноморская диета. Исследования показывают, что такая диета снижает вероятность развития болезней сердца, метаболического синдрома, поддерживает в норме уровень сахара в крови, кровяное давление, холестерин, здоровый вес. Она содержит много овощей, фруктов, чечевицы, орехов, фасоли, жирных кислот омега-3, цельного зерна, полезных жиров, животных белков (рыба и молочные продукты в умеренных количествах).
Диета клиники Майо. При такой диете вам можно есть фрукты, овощи, полезные жиры, цельнозерновые продукты. Основная цель этого варианта питания - потреблять продукты с меньшим количеством калорий и есть столько, сколько вам хочется. Также рекомендуется заниматься спортом не менее 30 минут в день, отказаться от просмотра телевизора во время еды, ограничить потребление сладкого, слишком большого количества мяса, жирных молочных продуктов.
Диета с высоким содержанием белка. При употреблении белка в больших количествах человек дольше остаётся сытым и легче набирает мышечную массу. Мелисса Митри, владелица Melissa Mitri Nutrition, советует в каждый приём пищи добавлять хотя бы одну порцию белка массой не менее 25-30 г.
Диета 80/20. Вы будете в этом случае 80% времени потреблять богатую питательными веществами и полезную пищу, а остальные 20% - любимыми «вредными» блюдами.
Низкоуглеводная диета. Она даёт возможность организму сохранять лишние углеводы в виде жира. Ограничьте потребление рафинированных углеводов (белый хлеб, выпечка и макароны) и сместите акцент на цельнозерновые продукты с большим количеством клетчатки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.