Шесть лучших диет для похудения после 50 лет

Вот какие диеты лучше всего подходят для снижения веса, если вам уже за 50.

Диета DASH. Этот режим питания помогает лечить гипертонию или предотвращать её развитие. Также было доказано, что эта диета улучшает здоровье сердца и снижает вероятность развития диабета 2 типа. Включает в себя подобный рацион много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, рыбы, обезжиренных или нежирных молочных продуктов, орехов и бобов. Отказаться стоит при этом от продуктов, которые содержат большое количество соли или насыщенных жиров.

Средиземноморская диета. Исследования показывают, что такая диета снижает вероятность развития болезней сердца, метаболического синдрома, поддерживает в норме уровень сахара в крови, кровяное давление, холестерин, здоровый вес. Она содержит много овощей, фруктов, чечевицы, орехов, фасоли, жирных кислот омега-3, цельного зерна, полезных жиров, животных белков (рыба и молочные продукты в умеренных количествах).

Диета клиники Майо. При такой диете вам можно есть фрукты, овощи, полезные жиры, цельнозерновые продукты. Основная цель этого варианта питания - потреблять продукты с меньшим количеством калорий и есть столько, сколько вам хочется. Также рекомендуется заниматься спортом не менее 30 минут в день, отказаться от просмотра телевизора во время еды, ограничить потребление сладкого, слишком большого количества мяса, жирных молочных продуктов.