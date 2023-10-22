Фитнес и здоровье
10:04, 22 октября 2023
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Шесть лучших орехов для похудения

Их перечислила диетолог

Одно исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients, показало, что в орехах много клетчатки и белка. Эти питательные вещества помогают вам дольше оставаться сытым. Также они богаты ненасыщенными жирами, которые препятствуют накоплению жира в организме.

Шесть лучших орехов для похудения
© Shutterstock

Вот какие орехи будут полезнее всего, если вы собираетесь худеть.

Грецкие орехи. В них присутствует уникальная смесь антиоксидантов и жирных кислот омега-3. Известно, что регулярном употреблении эти орехи помогают снизить уровень холестерина. Кроме того, исследования показали, что употребление грецких орехов меняет работу определённой части мозга, связанной с воздержанием от продуктов с большим количеством жира и сахара.

Арахис. Благодаря ему вы будете долго чувствовать себя сытым. Также употребление в пищу этих орехов увеличивает уровень пептида YY - гормона, который снижает аппетит и усиливает чувство сытости.

Миндаль. Обзор 2021 года показал, что он значительно снижает массу тела и жировую массу. Миндаль к тому же помогает снизить уровень «плохого» холестерина и диастолическое кровяное давление.

Шесть лучших орехов для похудения
© Shutterstock

Фисташки. Они содержат меньше калорий, чем другие орехи. В ходе одного исследования выяснилось также, что благодаря употреблению фисташек увеличивается концентрация антиоксидантов в организме и снижается кровяное давление.

Кешью. Жира в них не так много, как в других орехах. Также одна унция (28 г) кешью содержит 20% суточной нормы магния.

Фундук. Этот орех помогает уменьшить окислительный стресс и воспаление и при этом способствует снижению веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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