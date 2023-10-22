Шесть лучших орехов для похудения

Вот какие орехи будут полезнее всего, если вы собираетесь худеть.

Грецкие орехи. В них присутствует уникальная смесь антиоксидантов и жирных кислот омега-3. Известно, что регулярном употреблении эти орехи помогают снизить уровень холестерина. Кроме того, исследования показали, что употребление грецких орехов меняет работу определённой части мозга, связанной с воздержанием от продуктов с большим количеством жира и сахара.

Арахис. Благодаря ему вы будете долго чувствовать себя сытым. Также употребление в пищу этих орехов увеличивает уровень пептида YY - гормона, который снижает аппетит и усиливает чувство сытости.

Миндаль. Обзор 2021 года показал, что он значительно снижает массу тела и жировую массу. Миндаль к тому же помогает снизить уровень «плохого» холестерина и диастолическое кровяное давление.