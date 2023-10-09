Шесть «плохих» углеводов, которые помогают похудеть

Картофель. Особенно полезной для похудения будет запечённая картошка. Всё потому, что она содержит резистентный крахмал, который способствует снижению веса. Резистентный крахмал действует как пребиотик, который питает пробиотики в кишечнике и улучшает микробиом. Чем здоровее микробиом кишечника, тем легче человеку сбросить вес.

Кукуруза. Этот продукт - отличный выбор для похудения, так как он содержит много клетчатки. Однако следите за тем, сколько масла вы используете при приготовлении кукурузы.

Хлеб. Важно есть именно цельнозерновой хлеб. В одном его ломтике содержится всего 110-120 калорий. Цельнозерновые продукты содержат питательные вещества и клетчатку, которые хорошо насыщают.