Шесть «плохих» углеводов, которые помогают похудеть

Шесть «плохих» углеводов, которые помогают похудетьДа, такое возможно
The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, рассказали, какие якобы вредные продукты на самом деле помогают быстрее сбросить вес.
Картофель. Особенно полезной для похудения будет запечённая картошка. Всё потому, что она содержит резистентный крахмал, который способствует снижению веса. Резистентный крахмал действует как пребиотик, который питает пробиотики в кишечнике и улучшает микробиом. Чем здоровее микробиом кишечника, тем легче человеку сбросить вес.
Кукуруза. Этот продукт - отличный выбор для похудения, так как он содержит много клетчатки. Однако следите за тем, сколько масла вы используете при приготовлении кукурузы.
Хлеб. Важно есть именно цельнозерновой хлеб. В одном его ломтике содержится всего 110-120 калорий. Цельнозерновые продукты содержат питательные вещества и клетчатку, которые хорошо насыщают.
Бананы. Они считаются хорошим источником насыщающей клетчатки и при этом содержат мало калорий. В состав недозрелых бананов также входит резистентный крахмал, который блокирует всасывание углеводов. Также научно доказано, что резистентный крахмал улучшает чувствительность к инсулину, что помогает сбросить вес, поскольку нечувствительность к инсулину связана с увеличением веса.
Свёкла. В 5-сантиметровой свёкле содержится всего 35 калорий, 2,5 грамма клетчатки и много воды. Кроме того, этот продукт считается отличным источником нитратов, которые уменьшают воспаление.
Морковь. Она не содержит добавленного сахара и, более того, борется с воспалением, которое вызывает сахар. Из-за этого воспаления человеку может быть тяжелее похудеть.
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