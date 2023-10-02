Шесть плюсов для здоровья после отказа от вина

Если вы думаете отказаться от ежедневного бокала вина, то вот пять преимуществ, которые вам это даст. Причём касается это любого алкоголя.

Вы похудеете. В 148 мл вина содержится от 115 до 125 ккал. Также алкоголь усиливает аппетит и уменьшает силу воли.

Вы снизите вероятность развития нескольких видов рака. По данным исследований и ВОЗ, алкоголь - мощный канцероген группы 1. Он способен вызвать рак, так как расщепляется в организме с образованием соединения, которое повреждает ДНК и увеличивает риск развития семи видов рака, включая рак печени, гортани, полости рта, молочной железы, колоректальный рак.

Вы улучшите здоровье печени. Степень воздействия алкоголя на печень варьируется от человека к человеку, но женщины обычно подвергаются более высокому риску. С употреблением спиртного связаны такие заболевания, как цирроз печени, алкогольный гепатит, стеатоз, ожирение печени, фиброз.