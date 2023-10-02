Шесть плюсов для здоровья после отказа от вина

Шесть плюсов для здоровья после отказа от винаЭто напиток не так полезен, как вы думаете
В отчёте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от января 2023 года отмечается, что никакое количество алкоголя не является безопасным для здоровья человека. Кроме того, спиртное связано с более чем 200 заболеваниями, травмами и другими проблемами со здоровьем.
Если вы думаете отказаться от ежедневного бокала вина, то вот пять преимуществ, которые вам это даст. Причём касается это любого алкоголя.
Вы похудеете. В 148 мл вина содержится от 115 до 125 ккал. Также алкоголь усиливает аппетит и уменьшает силу воли.
Вы снизите вероятность развития нескольких видов рака. По данным исследований и ВОЗ, алкоголь - мощный канцероген группы 1. Он способен вызвать рак, так как расщепляется в организме с образованием соединения, которое повреждает ДНК и увеличивает риск развития семи видов рака, включая рак печени, гортани, полости рта, молочной железы, колоректальный рак.
Вы улучшите здоровье печени. Степень воздействия алкоголя на печень варьируется от человека к человеку, но женщины обычно подвергаются более высокому риску. С употреблением спиртного связаны такие заболевания, как цирроз печени, алкогольный гепатит, стеатоз, ожирение печени, фиброз.
Вы укрепите сердце. Некоторые исследования показывают, что трезвенники имеют меньшую вероятность развития у них болезней сердца, а также что многие научные работы преувеличивают возможную пользу вина и алкоголя для здоровья сердца в целом. К примеру, люди, которые пьют вино, могут просто питаться более здоровой пищей и больше заниматься спортом. Врачи не советуют начинать пить вино, чтобы улучшить здоровье сердца.
Вы будете лучше спать. После алкоголя вы засыпаете быстрее, но при этом ваш сон становится менее качественным. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Alcohol, спиртное может привести к сонливости в дневное время, к бессоннице.
Вы сэкономите деньги. Отказ от вина и алкоголя в целом поможет вам сэкономить около 5 тысяч долларов или даже больше в год.
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