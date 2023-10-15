Фитнес и здоровье
10:26, 15 октября 2023
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Шесть преимуществ ежедневных прогулок для здоровья

И сколько шагов в день нужно проходить

Один из самых простых видов деятельности, не требующих дополнительного оборудования, - это ходьба. И вот как именно она улучшит ваше здоровье.

Шесть преимуществ ежедневных прогулок для здоровья
© Duke Today

Для поддержания общего состояния здоровья Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и личный тренер, советует в течение недели уделять минимум 150 минут быстрой ходьбе (или другим умеренно интенсивным аэробным упражнениям). Вот какие преимущества вам это даст.

Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Ежедневные прогулки пешком снижают вероятность развития болезней сердца, кровяное давление, улучшают показатели холестерина. Согласно одному исследованию, представленному в 2023 году на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, у людей в возрасте 70 лет и старше прохождение дополнительных 500 шагов каждый день или дополнительная четверть мили связаны со снижением риска возникновения инсульта, болезней сердца или сердечной недостаточности на 14%.

Увеличение плотности костей и мышечной силы. Ходьба обеспечивает нагрузку на ноги. Это позволяет сохранить плотность костей, снизить вероятность развития остеопороза, привести мышцы в тонус (особенно на ногах и на животе).

Улучшение пищеварения. Особенно полезны ежедневные прогулки для людей, страдающих запорами.

Шесть преимуществ ежедневных прогулок для здоровья
© Shutterstock

Более здоровые суставы. Ходьба улучшает состояние ног и является отличным средством от боли при артрите. Кроме того, она снижает вероятность падения.

Улучшение психического здоровья. Каждый раз, когда вы ходите по беговой дорожке или выходите на улицу, в организме выделяется эндорфин. Это вещество считается естественным обезболивающим. Также оно поднимает настроение. Прогулка может уменьшить симптомы депрессии и тревоги, способствует росту новых клеток мозга.

Снижение и контроль веса. Ходьба - простой и естественный способ сжигания калорий. Кроме того, регулярная ходьба повышает базальный уровень метаболизма. В результате вы будете сжигать больше калорий, даже когда находитесь в состоянии покоя.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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