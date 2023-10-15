Шесть преимуществ ежедневных прогулок для здоровья

Шесть преимуществ ежедневных прогулок для здоровьяИ сколько шагов в день нужно проходить
Один из самых простых видов деятельности, не требующих дополнительного оборудования, - это ходьба. И вот как именно она улучшит ваше здоровье.
Для поддержания общего состояния здоровья Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и личный тренер, советует в течение недели уделять минимум 150 минут быстрой ходьбе (или другим умеренно интенсивным аэробным упражнениям). Вот какие преимущества вам это даст.
Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Ежедневные прогулки пешком снижают вероятность развития болезней сердца, кровяное давление, улучшают показатели холестерина. Согласно одному исследованию, представленному в 2023 году на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, у людей в возрасте 70 лет и старше прохождение дополнительных 500 шагов каждый день или дополнительная четверть мили связаны со снижением риска возникновения инсульта, болезней сердца или сердечной недостаточности на 14%.
Увеличение плотности костей и мышечной силы. Ходьба обеспечивает нагрузку на ноги. Это позволяет сохранить плотность костей, снизить вероятность развития остеопороза, привести мышцы в тонус (особенно на ногах и на животе).
Улучшение пищеварения. Особенно полезны ежедневные прогулки для людей, страдающих запорами.
Более здоровые суставы. Ходьба улучшает состояние ног и является отличным средством от боли при артрите. Кроме того, она снижает вероятность падения.
Улучшение психического здоровья. Каждый раз, когда вы ходите по беговой дорожке или выходите на улицу, в организме выделяется эндорфин. Это вещество считается естественным обезболивающим. Также оно поднимает настроение. Прогулка может уменьшить симптомы депрессии и тревоги, способствует росту новых клеток мозга.
Снижение и контроль веса. Ходьба - простой и естественный способ сжигания калорий. Кроме того, регулярная ходьба повышает базальный уровень метаболизма. В результате вы будете сжигать больше калорий, даже когда находитесь в состоянии покоя.
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