Шесть преимуществ ежедневных прогулок для здоровья

Для поддержания общего состояния здоровья Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и личный тренер, советует в течение недели уделять минимум 150 минут быстрой ходьбе (или другим умеренно интенсивным аэробным упражнениям). Вот какие преимущества вам это даст.

Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы. Ежедневные прогулки пешком снижают вероятность развития болезней сердца, кровяное давление, улучшают показатели холестерина. Согласно одному исследованию, представленному в 2023 году на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, у людей в возрасте 70 лет и старше прохождение дополнительных 500 шагов каждый день или дополнительная четверть мили связаны со снижением риска возникновения инсульта, болезней сердца или сердечной недостаточности на 14%.

Увеличение плотности костей и мышечной силы. Ходьба обеспечивает нагрузку на ноги. Это позволяет сохранить плотность костей, снизить вероятность развития остеопороза, привести мышцы в тонус (особенно на ногах и на животе).

Улучшение пищеварения. Особенно полезны ежедневные прогулки для людей, страдающих запорами.