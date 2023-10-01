Шесть причин, по которым у вас задерживается лишняя вода в организме и вы не можете похудеть

Существует несколько причин, по которым лишняя вода может задерживаться в вашем организме.

Вы потребляете слишком много соли. Но обычно вода в этом случае задерживается лишь на короткое время.

Особенности менструального цикла. У многих женщин лишняя вода задерживается в организме перед менструацией и во время неё. Связано это с гормональными изменениями.

Вы едите много углеводов. На каждый грамм запасённого гликогена (то есть энергии) приходится 3-4 г воды. Когда вы перестаёте употреблять углеводы, тело начинает использовать гликоген, чтобы получить энергию. Первоначальная потеря веса происходит за счёт избавления от гликогена и воды, а не от жира.