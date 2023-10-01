Шесть причин, по которым у вас задерживается лишняя вода в организме и вы не можете похудеть

Шесть причин, по которым у вас задерживается лишняя вода в организме и вы не можете похудетьОбязательно проверьте себя
Вода - самое тяжёлое, что есть в организме человека, не считая костей. В норме избыток жидкости выводится вместе с мочой, но иногда вода может задерживаться между органами и кожей.
Существует несколько причин, по которым лишняя вода может задерживаться в вашем организме.
Вы потребляете слишком много соли. Но обычно вода в этом случае задерживается лишь на короткое время.
Особенности менструального цикла. У многих женщин лишняя вода задерживается в организме перед менструацией и во время неё. Связано это с гормональными изменениями.
Вы едите много углеводов. На каждый грамм запасённого гликогена (то есть энергии) приходится 3-4 г воды. Когда вы перестаёте употреблять углеводы, тело начинает использовать гликоген, чтобы получить энергию. Первоначальная потеря веса происходит за счёт избавления от гликогена и воды, а не от жира.
Вы обезвожены. Среди других симптомов обезвоживания - головокружение, редкое мочеиспускание, усталость, сильная жажда, тёмный цвет мочи.
У вас венозная недостаточность. Она может также привести к дискомфорту, потемнению кожи, инфекции. Происходит это обычно, когда вы долго стоите или сидите.
У вас проблема с работой щитовидной железы. Врач в этом случае может выписать мочегонное, чтобы организм избавился от лишней воды.
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