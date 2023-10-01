Фитнес и здоровье
09:32, 01 октября 2023
1 мин.

Шесть причин, по которым у вас задерживается лишняя вода в организме и вы не можете похудеть

Обязательно проверьте себя

Вода - самое тяжёлое, что есть в организме человека, не считая костей. В норме избыток жидкости выводится вместе с мочой, но иногда вода может задерживаться между органами и кожей.

Шесть причин, по которым у вас задерживается лишняя вода в организме и вы не можете похудеть
© Men's Health

Существует несколько причин, по которым лишняя вода может задерживаться в вашем организме.

Вы потребляете слишком много соли. Но обычно вода в этом случае задерживается лишь на короткое время.

Особенности менструального цикла. У многих женщин лишняя вода задерживается в организме перед менструацией и во время неё. Связано это с гормональными изменениями.

Вы едите много углеводов. На каждый грамм запасённого гликогена (то есть энергии) приходится 3-4 г воды. Когда вы перестаёте употреблять углеводы, тело начинает использовать гликоген, чтобы получить энергию. Первоначальная потеря веса происходит за счёт избавления от гликогена и воды, а не от жира.

Шесть причин, по которым у вас задерживается лишняя вода в организме и вы не можете похудеть
© Shutterstock

Вы обезвожены. Среди других симптомов обезвоживания - головокружение, редкое мочеиспускание, усталость, сильная жажда, тёмный цвет мочи.

У вас венозная недостаточность. Она может также привести к дискомфорту, потемнению кожи, инфекции. Происходит это обычно, когда вы долго стоите или сидите.

У вас проблема с работой щитовидной железы. Врач в этом случае может выписать мочегонное, чтобы организм избавился от лишней воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.