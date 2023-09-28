Фитнес и здоровье
11:25, 28 сентября 2023
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Шесть причин, почему во время тренировки у вас возникают мышечные спазмы

Проверьте себя

Наверняка вы хотя бы раз в жизни сталкивались с мышечными спазмами. Возникать они могут по самым разным причинам, но вот некоторые основные.

Шесть причин, почему во время тренировки у вас возникают мышечные спазмы
© Jefit

Обезвоживание. Если до или во время тренировки вы пьёте недостаточно воды, то это может привести к судорогам. Всё потому, что обезвоживание влияет на электролитный баланс и ухудшает работу мышц.

Дисбаланс электролитов. Магний, натрий, калий, кальций играют главную роль в функционировании мышц.

Перетренированность. Слишком сильное напряжение мышц или выполнение упражнений, требующих сильного напряжения, без разминки, может привести к мышечной усталости и мышечным спазмам. Увеличивайте продолжительность и интенсивность своих тренировок постепенно.

Шесть причин, почему во время тренировки у вас возникают мышечные спазмы
© Shutterstock

Плохое питание. При недостатке белов, углеводов увеличивается вероятность судорог во время тренировок.

Пропуск заминки и разминки. Это может привести к излишнему напряжению мышц и спазмам.

Неподходящая обувь. Если обувь не подходит вам по размеру или если она уже старая и изношенная, то это будет способствовать плохой опоре стопы, изменению походки, возникновению мышечных спазмов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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