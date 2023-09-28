Шесть причин, почему во время тренировки у вас возникают мышечные спазмы

Обезвоживание. Если до или во время тренировки вы пьёте недостаточно воды, то это может привести к судорогам. Всё потому, что обезвоживание влияет на электролитный баланс и ухудшает работу мышц.

Дисбаланс электролитов. Магний, натрий, калий, кальций играют главную роль в функционировании мышц.

Перетренированность. Слишком сильное напряжение мышц или выполнение упражнений, требующих сильного напряжения, без разминки, может привести к мышечной усталости и мышечным спазмам. Увеличивайте продолжительность и интенсивность своих тренировок постепенно.