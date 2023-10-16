Шесть признаков, что вам не хватает витамина D

Витамин D нужен организму человека для правильного функционирования. Содержится он в яйцах, жирной рыбе, красном мясе. Большая часть этого витамина поступает в организм через солнечный свет.

Технический консультант и консультант по питанию компании Bio-Kult Клэр Барнс назвала шесть признаков того, что вы не получаете достаточное количество витамина D.