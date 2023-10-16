Фитнес и здоровье
08:05, 16 октября 2023
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Шесть признаков, что вам не хватает витамина D

Проверьте себя

Более 50% взрослых в Великобритании в холодные месяцы страдают от недостатка витамина D. И вот как это состояние можно распознать.

Шесть признаков, что вам не хватает витамина D
© CNET

Витамин D нужен организму человека для правильного функционирования. Содержится он в яйцах, жирной рыбе, красном мясе. Большая часть этого витамина поступает в организм через солнечный свет.

Технический консультант и консультант по питанию компании Bio-Kult Клэр Барнс назвала шесть признаков того, что вы не получаете достаточное количество витамина D.

Шесть признаков, что вам не хватает витамина D
© Health Central

У многих людей с дефицитом витамина D вообще нет никаких симптомов. Некоторые же при недостатке этого витамина сталкиваются с усталостью, плохим настроением, болью в мышцах и костях, проблемами с пищеварением, частым плохим самочувствием, плохим здоровьем полости рта.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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