Шесть признаков, что вы приняли слишком много мелатонина

Если выпить слишком много добавок с мелатонином, то можно столкнуться со следующими проблемами со здоровьем. Это нарушения сна, сонливость, головная боль, головокружение, тошнота и спазмы желудка, сухость во рту, сухая кожа.

Ранее доктор Назрин Морли, врач общей практики из Северной Англии, предупредила, что приём мелатонина может привести к сильной усталости и вялости, головным болям, а иногда - к проблемам с желудком.

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