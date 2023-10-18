Фитнес и здоровье
10:56, 18 октября 2023
1 мин.

Шесть признаков, что вы приняли слишком много мелатонина

Их назвал врач

Мелатонин - гормон, который помогает регулировать процесс сна. Иногда его принимают в виде таблеток. Вот к каким последствиям для здоровья может привести неправильная дозировка мелатонина.

Шесть признаков, что вы приняли слишком много мелатонина
© CNN

Доктор Энн Найнан из The Traveling Doc предупредила, что слишком большое количество мелатонина может навредить здоровью. Для большинства взрослых нормальная доза этого вещества составляет от 0,2 мг до 5 мг.

Шесть признаков, что вы приняли слишком много мелатонина
© Integris Health

Если выпить слишком много добавок с мелатонином, то можно столкнуться со следующими проблемами со здоровьем. Это нарушения сна, сонливость, головная боль, головокружение, тошнота и спазмы желудка, сухость во рту, сухая кожа.

Ранее доктор Назрин Морли, врач общей практики из Северной Англии, предупредила, что приём мелатонина может привести к сильной усталости и вялости, головным болям, а иногда - к проблемам с желудком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.