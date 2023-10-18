Шесть признаков, что вы приняли слишком много мелатонина

Шесть признаков, что вы приняли слишком много мелатонинаИх назвал врач
Мелатонин - гормон, который помогает регулировать процесс сна. Иногда его принимают в виде таблеток. Вот к каким последствиям для здоровья может привести неправильная дозировка мелатонина.
Доктор Энн Найнан из The Traveling Doc предупредила, что слишком большое количество мелатонина может навредить здоровью. Для большинства взрослых нормальная доза этого вещества составляет от 0,2 мг до 5 мг.
Если выпить слишком много добавок с мелатонином, то можно столкнуться со следующими проблемами со здоровьем. Это нарушения сна, сонливость, головная боль, головокружение, тошнота и спазмы желудка, сухость во рту, сухая кожа.
Ранее доктор Назрин Морли, врач общей практики из Северной Англии, предупредила, что приём мелатонина может привести к сильной усталости и вялости, головным болям, а иногда - к проблемам с желудком.
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