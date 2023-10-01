Шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть натощак

Помидоры. В их состав входит дубильная кислота, которая при контакте с желудочным соком приводит к раздражению. Оставьте эти овощи для салата на обед.

Йогурт. Слишком большое количество пищеварительных кислот может уничтожить полезные бактерии, которые содержатся в йогурте.

Сладости. Поджелудочная железа не способна вырабатывать нужно количество инсулина, чтобы переработать такое количество сахара натощак. В результате у вас нарушится кислотно-щелочной баланс организма.

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