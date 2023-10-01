Шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть натощак

Шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть натощакПроверьте себя
Не все продукты и напитки можно употреблять натощак без вреда для здоровья. Вот, например, чего утром лучше избегать.
Цитрусовые. Такие соки содержат кислоту, которая, если выпить всё натощак, способна привести к аллергии, изжоге, гастриту, язве.
Бананы. В них много магния. Если бананы съесть на пустой желудок, то они переварятся очень быстро. В результате вас ждёт повышение давления в сердечно-сосудистой системе.
Дрожжевые булочки. Они могут привести к газам и боли в животе, если их часто употреблять на завтрак.
Помидоры. В их состав входит дубильная кислота, которая при контакте с желудочным соком приводит к раздражению. Оставьте эти овощи для салата на обед.
Йогурт. Слишком большое количество пищеварительных кислот может уничтожить полезные бактерии, которые содержатся в йогурте.
Сладости. Поджелудочная железа не способна вырабатывать нужно количество инсулина, чтобы переработать такое количество сахара натощак. В результате у вас нарушится кислотно-щелочной баланс организма.
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