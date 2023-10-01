Фитнес и здоровье
12:25, 01 октября 2023
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Шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть натощак

Проверьте себя

Не все продукты и напитки можно употреблять натощак без вреда для здоровья. Вот, например, чего утром лучше избегать.

Шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть натощак
© Varanasi Hospital

Цитрусовые. Такие соки содержат кислоту, которая, если выпить всё натощак, способна привести к аллергии, изжоге, гастриту, язве.

Бананы. В них много магния. Если бананы съесть на пустой желудок, то они переварятся очень быстро. В результате вас ждёт повышение давления в сердечно-сосудистой системе.

Дрожжевые булочки. Они могут привести к газам и боли в животе, если их часто употреблять на завтрак.

Шесть продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть натощак
© AndreyPopov

Помидоры. В их состав входит дубильная кислота, которая при контакте с желудочным соком приводит к раздражению. Оставьте эти овощи для салата на обед.

Йогурт. Слишком большое количество пищеварительных кислот может уничтожить полезные бактерии, которые содержатся в йогурте.

Сладости. Поджелудочная железа не способна вырабатывать нужно количество инсулина, чтобы переработать такое количество сахара натощак. В результате у вас нарушится кислотно-щелочной баланс организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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