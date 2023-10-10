Фитнес и здоровье
08:15, 10 октября 2023
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Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессией

Считается, что ежегодно с этой проблемой сталкиваются около двух миллионов британцев

У многих людей с наступлением осени ухудшается настроение и пропадает энергия. И это может быть проявлением сезонного аффективного расстройства, то есть типа депрессии, связанного со сменой времён года.

Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессией
© Today

Диетолог Марк Гилберт посоветовал тем, кто ощущает осенью хандру, есть больше следующих продуктов.

Тёмный шоколад. Он содержит много магния, а этот минерал обеспечивает организм энергией.

Бананы. Они тоже отличаются высоким содержанием магния.

Красное или тёмное мясо. Такое мясо богато железом, что является отличным способом борьбы с усталостью. Одно исследование также показало, что вегетарианцы в три раза чаще страдали от сезонного аффективного расстройства, а другое - что в четыре раза чаще.

Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессией
© Food Network

Жирная рыба. В ней содержится большое количество креатина. Это вещество улучшает память и работу мозга. В сочетании с магнием в рыбе оно отлично помогает бороться с симптомами сезонного аффективного расстройства.

Авокадо и орехи. Они содержат много клетчатки, магния, а также мало сахара.

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