Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессией

Жирная рыба. В ней содержится большое количество креатина. Это вещество улучшает память и работу мозга. В сочетании с магнием в рыбе оно отлично помогает бороться с симптомами сезонного аффективного расстройства.

Авокадо и орехи. Они содержат много клетчатки, магния, а также мало сахара.

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