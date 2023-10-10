Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессией

Шесть продуктов, которые помогут справиться с осенней депрессиейСчитается, что ежегодно с этой проблемой сталкиваются около двух миллионов британцев
У многих людей с наступлением осени ухудшается настроение и пропадает энергия. И это может быть проявлением сезонного аффективного расстройства, то есть типа депрессии, связанного со сменой времён года.
Диетолог Марк Гилберт посоветовал тем, кто ощущает осенью хандру, есть больше следующих продуктов.
Тёмный шоколад. Он содержит много магния, а этот минерал обеспечивает организм энергией.
Бананы. Они тоже отличаются высоким содержанием магния.
Красное или тёмное мясо. Такое мясо богато железом, что является отличным способом борьбы с усталостью. Одно исследование также показало, что вегетарианцы в три раза чаще страдали от сезонного аффективного расстройства, а другое - что в четыре раза чаще.
Жирная рыба. В ней содержится большое количество креатина. Это вещество улучшает память и работу мозга. В сочетании с магнием в рыбе оно отлично помогает бороться с симптомами сезонного аффективного расстройства.
Авокадо и орехи. Они содержат много клетчатки, магния, а также мало сахара.
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